Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri bekliyor
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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri bekliyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in vizyonu doğrultusunda Kartallı çocuk ve gençlerin; sanat ile tanışmaları ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla faaliyetlerini yürüten Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, 'Müzik' ve 'Resim' bölümünde eğitim almak isteyenler için yetenek...

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi genç yetenekleri bekliyor
16.09.2020 10:44 | Son Güncelleme: 16.09.2020 10:50

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in vizyonu doğrultusunda Kartallı çocuk ve gençlerin; sanat ile tanışmaları ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamaları amacıyla faaliyetlerini yürüten Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, 'Müzik' ve 'Resim' bölümünde eğitim almak isteyenler için yetenek sınavı düzenliyor.

Kartal Belediyesi Sanat Akademisi'ne, Prof. Cana Gürmen danışmanlığında; piyano, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşlarında yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılacak. Kartal'da ikamet eden 7-15 yaş aralığındaki çocuk ve gençlere verilecek müzik eğitimi için yetenek sınavı başvuruları; 05-30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.kartal.bel.tr üzerinden yapılacak. Yetenek sınavı ise 07-08 Kasım (Cumartesi-Pazar) 2020 tarihinde, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi (Sahil Ek Binası) 5. katta gerçekleştirilecek.

Akademinin "Resim" bölümüne girmek isteyen 9-16 yaş aralığındaki Kartallı çocuk ve gençler de yine yetenek sınavına tabi tutulacak. Kara kalem, resim teknikleri ve teorik derslerin yer alacağı resim eğitimi için yetenek sınavı başvuruları ise; 21-30 Eylül 2020 tarihleri arasında www.kartal.bel.tr üzerinden yapılacak. Başvuru kaydı yapan adaylara yönelik düzenlenecek yetenek sınavı, 10 Ekim 2020 Cumartesi günü, Kartal Belediyesi Ekolojik Pazar'da gerçekleşecek.

Her iki bölüm sınavı için de başvuru sayısına göre veliler, ilerleyen tarihlerde saat bilgisi konusunda bilgilendirilecek.

Not: Giriş sınavı için adayların, yanlarında nüfus cüzdanlarını bulundurmaları zorunludur. Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 kapsamında almış olduğu kararlar doğrultusunda, sınav yerleri ve tarihlerinde değişikliğe gidilebilecektir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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