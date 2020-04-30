Kartal Belediyesi, ramazan dolayısıyla 20 bin erzak kolisinin dağıtımına başladı Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla hazırlanan 20 bin erzak kolisinin dağıtımına başladı.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ramazan dolayısıyla hazırlanan 20 bin erzak kolisinin dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bağışlar ve belediyenin olanakları ile hazırlanan koliler, 11 araçtan oluşan filo ile dağıtılıyor.

İki kişiden oluşan ekipler, koruyucu tulum, maske ve eldiven takarak ramazan kolilerini tek tek adreslere ulaştırıyor.

Bu şekilde günde yaklaşık 700 ramazan erzak kolisi, önceden belirlenmiş adreslere ulaştırılıyor.

Ekipler ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstündeki vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıyor.

Hem Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün belirlediği muhtaç durumdaki kimseler hem de Komşu İletişim Merkezine ulaşan taleplere göre hareket eden ekipler, Kartal'daki fırıncılardan gelen 400 ekmeği de ramazan kolileri ile ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kolilerin verildiği adresteki vatandaşların 65 yaş üstünde olmaları halinde kolilerin yanına en az 2 ekmek ekleniyor.

Açıklamada, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in şu görüşlerine yer verildi:

"Her yıl ramazan ayı boyunca meydanlarımızda, mahallelerimizde düzenlediğimiz geleneksel ramazan eğlenceleri, iftar buluşmaları, konserler, açık hava sinema gösterimleri gibi etkinlik ve buluşmalarımız, sosyal izolasyon nedeniyle bu yıl ne yazık ki gerçekleşemeyecek. Ancak iftar sofralarında ve meydanlarda olmasa da biz yine birlik ve beraberliğimizin en güzel örneklerini sergilemeye devam edeceğiz.

Kartal Belediyesi olarak ramazanda da 7 gün 24 saat görev başındayız. İçerisinde temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolilerini tespit ettiğimiz ve bize başvuran ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırıyoruz. Koronavirüs tedbir ve hizmetleri kapsamında ramazan boyunca da komşularımızın yanında olmaya, dayanışma ruhu ile mücadele etmeye devam ederken tüm komşularımızın, mübarek ramazan ayını kutlar, tutulan oruçların Allah katında kabul olmasını dilerim."

Kaynak: AA