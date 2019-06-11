Kartal Belediyesi Orhantepe Bilgilendirme ve Teknik Danışmanlık bürosu açıldı

Kartal Belediyesi, 6 Şubat'ta Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta çöken Yeşilyurt Apartmanı enkazında 21 kişinin hayatını kaybetmesi ve çöken binanın etrafındaki 11 binanın da çürük olduğu gerekçesiyle yıkımının yapılmasını nedeniyle riskli yapılarda yaşayan vatandaşlara teknik destek vermek amacıyla danışmanlık bürosu açtı.

Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak'ta 6 Şubat 2019'da 21 vatandaşın hayatını kaybetmesi 14 vatandaşın yaralanması ile sonuçlanan Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi ve etrafındaki 11 binanın daha yetkililer tarafından yıkılmasının ardından bölgede başlayan belirsizlik havasının ardından Kartal Belediyesi önemli bir adım attı. Acı olayın ardından arama kurtarma çalışmalarının sona ermesi ve hemen ardından başlayan enkaz kaldırma çalışmaları sırasında çevredeki diğer binalarında sağlam olmadığının anlaşılmasının ardından 11 bina daha Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılmıştı. Bölgede tedirginliğe neden olan bu olaydan sonra 104 bina daha 'Riskli Yapı Belgesi' almıştı. Söz konusu bu gelişmelerin ardından ne yapacağını bilemeyen vatandaşların adeta ikinci adresi haline gelen Kartal Belediyesi bölgede Teknik Danışmanlık Bürosu açmaya karar verdi. Riskli Yapı Raporu'nun nasıl alınacağı, alınması halinde nasıl yükümlülüklerinin olduğu, 6306 sayılı yasa ile ilgili haklar ve daha pek çok konuda vatandaşa yol haritası çizmelerinde kolaylık sağlayacak olan büro yıkımların yaşandığı Sema Sokak'ın hemen üstünde yer alan Keban Numara 17'de hizmet vermeye devam ediyor.

Kartal Belediyesi sınırları içinde yer alan Orhantepe Mahallesi'nde Şubat ayında yaşanan bina çökmesinin ardından yaşananlar sırasında 'Riskli Yapı' raporuna müracaat eden binden fazla vatandaş devam eden süreçte tedirgin oldu. Sema Sokak'ta bulunan Yeşilyurt Apartmanı'nın yıkılarak 21 vatandaşın hayatını kaybetmesi ve 14 vatandaşın yaralanmasının ardından bölgede endişe havası hakim oldu. Yıkım sırasında zarar gören ve sağlam olmadıkları ortaya çıkan komşu 11 binanın daha Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yıkılması sonucu mahalle sakinleri, sonuçlarını çok iyi hesaplamadan ve Müteahhitler ile anlaşmadan binalarını 'Riskli Yapı' sürecine sokmuş oldular.

48 Hektarlık Bir Alanı İlgilendiriyor

Orhantepe Mahallesi'nin farklı sokaklarında bulunan 104 bina ile ilgili 'Riskli Yapı Tespit Tutanakları'nın Kartal Belediyesi'ne ulaşmasının ardından yapılan incelemede yaklaşık 48 Hektarlık alana yayılan 104 bina için 'Riskli Yapı' sürecinin başladığı görüldü. 6306 sayılı yasaya göre geri dönüşü olmayan bu süreç ile ilgili tedirgin olan binden fazla vatandaşın yanı sıra bölgede ikamet eden vatandaşların da yoğun talepleri ile karşılaşan Kartal Belediyesi hizmeti sahaya taşımayı planladı.

Plan Değişikliği İçin de Bilgi Toplanacak

Bu çerçevede yıkımların ardından yoğun bir inşaat faaliyetinin başladığı Sema Sokak'ın hemen üstünde yer alan Keban Sokak numara 17'de Kartal Belediyesi Orhantepe ve Çevresi Teknik Danışmanlık Bürosu açıldı. Bakanlığın Sema Sokak için yaptığı plan değişikliğinin bölgedeki sorunu çözmediği ve vatandaşların bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadığı gerçeğinden hareketle açılan büroda ilk amaç vatandaşa doğru bilgi vermek. Hem Orhantepe Mahallesi'ndeki mevcut süreç hem de 6306 sayılı yasanın yükümlülükleri ve verdiği haklar ile ilgili vatandaşa sahada doğru ve detaylı bilgi verilen Kartal Belediyesi Orhantepe ve Çevresi Teknik Danışmanlık Bürosu'nun önemli bir amacı daha var. Orhantepe Mahallesi'nin mevcut halini tüm yönleriyle tarayarak İmar Planı ile ilgili dönüşüm modelini oluşturmak için bir çalışma yapmak da kurulan büronun ikinci önemli amacı ; "Orhantepe Mahallesinin gerçek dinamikleri nedir, fiziki durumu nedir, yapı durumu nedir?" gibi sorulara yerinde cevap arayacak olan büro Orhantepe'de hizmete devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA