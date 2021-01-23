Kartal Belediyesi'nin semt pazarı HES kodu denetimleri sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kartal Belediyesi'nin semt pazarı HES kodu denetimleri sürüyor

23.01.2021 12:01 | Son Güncelleme: 23.01.2021 12:05
Kartal Belediyesi'nin semt pazarı HES kodu denetimleri sürüyor

Koronavirüsü olarak bilinen Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile semt pazarlarında satış yapan esnafa HES (Hayat Eve Sığar) kodu alma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında...

Koronavirüsü olarak bilinen Covid-19 virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla İstanbul Valiliği'nin aldığı karar ile semt pazarlarında satış yapan esnafa HES (Hayat Eve Sığar) kodu alma zorunluluğunun getirilmesinin ardından, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, semt pazarlarında düzenli olarak HES kodu taraması ve fiyat denetimlerini sürdürüyor.

Kamu kurumlarına girişte ve toplu ulaşım araçlarını kullanırken mecburi tutulan HES kodu uygulamasının semt pazarlarında da uygulanması ile zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Kartal'da her gün farklı mahallelerde kurulan semt pazarlarında mobil cihazlar ile HES kodu taraması gerçekleştiren zabıta ekipleri, taramalar sırasında temaslı veya riskli olduğu ortaya çıkan esnafa ise hem ceza yazıyor hem de sağlık kuruluşlarına bilgi vererek karantinaya alınmalarını sağlıyor.

HES kodu sorgulamaları sırasında esnafın kimlik bilgileri de kontrol edilerek HES kodu olmayan pazarcı esnafının satış yapmasına izin verilmiyor ve HES kodu edinmeleri sağlanıyor. Aynı çalışma kapsamında ekipler tarafından ürünlerin fiyat etiketleri de kontrol edilirken pazar giriş ve çıkışlarına Kartal Belediyesi tarafından yerleştirilen dezenfektan istasyonları da vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.


Kartal Belediyesi'nin semt pazarı HES kodu denetimleri sürüyor
Kartal Belediyesi'nin semt pazarı HES kodu denetimleri sürüyor
Kartal Belediyesi'nin semt pazarı HES kodu denetimleri sürüyor
Kartal Belediyesi'nin semt pazarı HES kodu denetimleri sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Arda Turan Erol Bulut Abdullah Avcı Stjepan Tomas Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Cuma Ankara Mesut Özil Zeytinyağı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesi'nin semt pazarı HES kodu denetimleri sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 12:05:33. #1.15#
title