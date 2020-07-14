Kartal Belediyesi'nin "Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor" Etkinlikleri Başladı
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Kartal Belediyesi'nin "Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor" Etkinlikleri Başladı

- Kartal Belediyesi'nin "Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor" Etkinlikleri Başladı Kartal Belediyesi her yaştan Kartallının sporla buluşabilmesi ve güne zinde başlayabilmesi için Cumartesi ve Pazar günleri Yakacık Bayram Demirkol Parkı ile Kartal Sahili Dragos Amfitiyatro mevkiinde spor...

14.07.2020 11:31 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:37

- Kartal Belediyesi'nin "Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor" Etkinlikleri Başladı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi her yaştan Kartallının sporla buluşabilmesi ve güne zinde başlayabilmesi için Cumartesi ve Pazar günleri Yakacık Bayram Demirkol Parkı ile Kartal Sahili Dragos Amfitiyatro mevkiinde spor etkinliği düzenliyor. Her yaştan Kartallıların ilgi gösterdiği etkinlikte dövüş sanatı ve dansın harmanlandığı "Tae Bo" tekniği ile sporseverler ter atıyor.

Kartal Belediyesi'nin her yaz düzenlediği spor etkinlikleri arasında yer alan hafta sonu açık havada spor etkinliği ile her yaştan Kartallı, bilinçli bir şekilde spor yapıyor. Kasım ayına kadar devam edecek olan etkinliklerden ilki, Kartal Sahil Dragos Amfitiyatro ve Bayram Demirkol Parkı'nda düzenlendi. Cumartesi ve Pazar sabah 08.00'de başlayan etkinlikler, Korona virüsü ile mücadele kapsamında alınan tedbirler gereği fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirildi.

Hem Yakacık Bayram Demirkol Parkı hem de Dragos'ta aynı anda gerçekleştirilen etkinlikte Kartallılar, 1 saat boyunca uzman eğitmenler eşliğinde ter döktü. Etkinlikler boyunca vatandaşların su, şapka ve maske gibi ihtiyaçları da yine Kartal Belediyesi tarafından karşılandı. Dragos'taki spor etkinliğinde ise katılımcılar; müzik, dans ve kick boksun karışımından oluşan 'Tae Bo' ile form tuttu. Havanın da güzel olmasını fırsat bilen Kartallılar, açık havada yapılan spor etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi.

Yakacık Bayram Demirkol Parkı'nda hafta sonu düzenlenen spor etkinliği de yine saat 08.00'de başladı. Parkın yemyeşil çimlerinde uzman eğitmen ve müzik eşliğinde spora başlayan Kartallılar, burada da yaklaşık 1 saat boyunca ter döktü.

Kartal Belediyesi'nin 'Sağlıklı Yaşam Bilinçli Spor' Etkinlikleri Başladı

Kaynak: İHA

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