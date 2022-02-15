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Kartal Belediyesi'nin acı kaybı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kartal Belediyesi'nin acı kaybı

Amansız bir hastalık sonucu hayatını kaybeden Kartal Belediyesi Adile Naşit Kreş Sorumlusu Nevriye Koç İleri için, Yalova'nın Kılıç köyünde cenaze töreni düzenlendi.

YALOVA (İHA) - Amansız bir hastalık sonucu hayatını kaybeden Kartal Belediyesi Adile Naşit Kreş Sorumlusu Nevriye Koç İleri için, Yalova'nın Kılıç köyünde cenaze töreni düzenlendi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de cenaze törenine katılarak acılı aileye taziyelerini iletti.

47 yaşında ve iki çocuk annesi Nevriye Koç İleri, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayata gözlerini yumdu. Acı haberi alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları, merhumenin doğup büyüdüğü Yalova Kılıç köyünde düzenlenen cenaze törenine katılarak, mesai arkadaşlarını son yolculuğuna uğurladı.

Başkan Gökhan Yüksel de cenaze namazı öncesi merhumenin eşi ve acılı ailesi ile bir araya gelerek başsağlığı diledi.

Nevriye Koç İleri'nin naaşı, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından dualarla köy mezarlığına defnedildi. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'nin acı kaybı

Kartal Belediyesi'nin acı kaybı

Kartal Belediyesi'nin acı kaybı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Yalova, Cenaze, Yerel, Haberler

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