Kartal Belediyesi'nin acı günü... 33 Yaşındaki personeli hayatını kaybetti
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Kartal Belediyesi'nin acı günü... 33 Yaşındaki personeli hayatını kaybetti

06.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 06.03.2021 15:11
Kartal Belediyesi'nin acı günü... 33 Yaşındaki personeli hayatını kaybetti

Kartal Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli 33 yaşındaki Ozan Aksu hayatını kaybetti.

Kartal Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü personeli 33 yaşındaki Ozan Aksu hayatını kaybetti. Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Aksu, Safa Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze törenine, Kartal Belediye Başkan Vekili Oktay Aksu, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda Meclis Üyesi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından, merhumun cenazesi Soğanlık Mezarlığı'na defnedildi.


Kartal Belediyesi'nin acı günü... 33 Yaşındaki personeli hayatını kaybetti
Kartal Belediyesi'nin acı günü... 33 Yaşındaki personeli hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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