Kartal Belediyesi Nikah Salonu yenilen yüzü ile evlenecek çiftleri ağırlayacak

Kartal Belediyesi, evliliğe ilk adımı atan çiçeği burnunda çiftleri, ailelerini ve sevdiklerini COVID-19 pandemisinden korumak amacıyla nikah törenleri için ilçede bir dizi tedbiri uygulamaya koyarken, çiftlerin nikahlarının açık havada gerçekleşebilmesi için Bülent Ecevit Kültür...

Kartal Belediyesi, evliliğe ilk adımı atan çiçeği burnunda çiftleri, ailelerini ve sevdiklerini COVID-19 pandemisinden korumak amacıyla nikah törenleri için ilçede bir dizi tedbiri uygulamaya koyarken, çiftlerin nikahlarının açık havada gerçekleşebilmesi için Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde bulunan Nikah Dairesi'nin bahçesini yeniden düzenledi. Düzenlenen bahçede evlenecek çiftlerin nikahlarının kıyılacağı bir adet ana sahne olmak üzere, iki adet de takı merasimi ve nikaha katılan davetlilerle fotoğraf çekileceği özel dekore edilmiş sahne yerleştirildi. Yeni normalleşme kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda ilçedeki nikah törenleri açık havada, sosyal mesafe kuralları, maske ve dezenfekte önlemleri alınarak gerçekleştiriliyor.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nin bahçesinde kır düğünü konseptinde nikah

Kartal Belediyesi, dünya evine giren çiftleri en mutlu günlerinde COVID-19 pandemisine karşı aldığı bir dizi tedbirlerin, yanında yeni dekore ettiği bahçesi ile kır düğünü ortamında konuk edecek. İlçede düzenlenen nikah törenleri, evlendirme salonunun önündeki geniş bahçede kır düğünü konseptinde dekore edilen sahnelerde gerçekleştirilirken, nikah törenlerine özel ayrı bir ses sistemi kuruldu. Özellikle hafta sonu yarım saat arayla nikah törenlerinin düzenleneceği bahçede, yine Kartal Belediyesi tarafından nikah ve takı törenlerinin gerçekleşeceği üç ayrı sahne yerleştirildi. Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan nikah törenlerinde sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilirken, dezenfekte işlemleri de düzenli olarak yapılıyor. Bununla birlikte, önlemler kapsamında davetli yoğunluğu olmaması adına törenler yarım saat aralıklarla gerçekleştirilirken, belediye personelleri tarafından da davetlilere yönelik; sosyal mesafe ve maske kontrolleri sıklıkla yapılıyor. Kartal Belediyesi tarafından alınan önlemler sayesinde, özellikle yaz aylarında gerçekleşen nikah törenlerinde, COVID-19 bulaş riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallılara çağrı

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, dünya evine giren çiftlere ve ailelerine, nikah törenlerinde; sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uyma çağrısı yaparak: "Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı mücadelemize devam ediyoruz. Özellikle yaz aylarında gerçekleşen nikah törenlerinde, bulaşma riskinin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Bu bağlamda Kartal Belediyesi olarak, geçtiğimiz sene olduğu gibi, bu sene de komşularımızın nikah törenlerini Bülent Ecevit Kültür Merkezi bahçesinde düzenlediğimiz alanda gerçekleştiriyoruz. Nikah törenlerimiz her türlü tedbirler alınarak hassasiyetle gerçekleştiriliyor. Dünya evine giren tüm çiftlerimize mutluluklar diliyorum. İnanıyorum ki, bu zor günleri hep beraber dayanışma içinde atlatacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı