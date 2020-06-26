Kartal Belediyesi'nden YKS öncesi okullarda ilaçlama
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Kartal Belediyesi'nden YKS öncesi okullarda ilaçlama

Kartal Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi'nden YKS öncesi okullarda ilaçlama
26.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:14

Kartal Belediyesi, 27-28 Haziran'da yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi okullarda ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi.

Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren Kartal Belediyesi, hafta sonu yapılacak olan YKS öncesi, öğrencilerin hijyenik koşullarda sınava girebilmeleri amacıyla sınavın yapılacağı okullarda geniş çaplı dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştirdi.

Nano Gümüş İyon Teknolojisinin kullanıldığı çalışmalarda alanında uzman ekipler, giriş kapısından başlayarak binalarda temasın olabileceği tüm yüzeyleri ilaçladı. Koruyucu kıyafetler ve özel donanımlar kullanan ekipler tarafından tamamlanan çalışmaların ardından okul müdürleri, titizlikle sürdürdükleri çalışmalar nedeniyle tüm ekibe ve Kartal Belediyesi'ne teşekkür etti.

Dezenfeksiyon çalışmalarına hiç ara verilmediğini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Belirli periyotlarla ilçe genelindeki tüm kamu kurumlarını, sağlık kuruluşlarını, komşularımızın yoğun olarak kullandığı alanları ve ortak kullanım noktalarını dezenfekte ediyoruz. Hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS öncesi Kartal genelinde sınavın yapılacağı tüm okullarda da dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmaları alanında uzman ekiplerimizce titizlikle gerçekleştirildi. Bütün öğrencilerimizin hafta sonu temiz ve sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için okullarda temaslarının olabileceği her alan dezenfekte edildi. Sınava girecek tüm kardeşlerime başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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