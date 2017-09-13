Kartal Belediyesi'nden Yıl Boyu Ücretsiz Sünnet Kampanyası Şöleni

Kartal Belediyesi, "Yıl Boyu Ücretsiz Sünnet Kampanyası" bünyesinde Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri'nde şölen düzenliyor.



Marmara Belediyeler Birliği tarafından 2011 yılında düzenlenen ve 230 belediyenin projelerinin yarıştığı Örnek Belediyecilik Proje Yarışması'nın "Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Projeleri" dalında ödüle layık görülen "Yıl Boyu Sünnet" projesi bu yıl da şölene dönüşüyor. Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yıl Boyu Ücretsiz Sünnet Kampanyası" bünyesinde 15 Eylül Cuma günü saat 12.30'da düzenlenecek olan sünnet şöleni, Kartal Belediyesi Büyükada Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Şölende kokteyl, animasyon, sihirbaz, tiyatro, konser, 10 D sinema, balon atölyesi, yüz boyama, kaydırak, canlı langırt vb. aktivitelerin yanı sıra; pamuk şeker, patlamış mısır, kek, cips, meyve suyu dağıtımı yapılacak. Ayrıca; sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler verilecek. - İSTANBUL