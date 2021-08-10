Kartal Belediyesi'nden yangınzede vatandaşlara yardım eli
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Kartal Belediyesi'nden yangınzede vatandaşlara yardım eli

Kartal Belediyesi'nden yangınzede vatandaşlara yardım eli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kartal Belediyesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için harekete geçti.

Kartal Belediyesi, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çıkan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlar için harekete geçti. Motorsikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği (MAKUD) ile beraber toplanılan yardımlar, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan ve yangından zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak için yola çıktı.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı birimi ekipleri Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme çalışmalarında aktif rol oynamasından ardından, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde devam eden yangınlarda zarar gören vatandaşlar için harekete geçti.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Birimi ile Motorsikletli Arama Kurtarma ve Destek Derneği (MAKUD), sağlık malzemeleri ev eşyalarından oluşan yardımları Köyceğiz'de yangında zarar gören vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.

"Gönüllere su serpmek istiyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin yangın afetinin yaşandığı ilk günden beri yangınzede vatandaşların yanında olduğunu belirterek; "Kartal Belediyesi olarak, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın söndürme çalışmalarında aktif rol oynadıktan sonra, MAKUD ile beraber şimdi de Köyceğiz'deki vatandaşlarımıza yardım elimizi uzatıyoruz. Sağlık malzemelerinden ev eşyalarına kadar topladığımız yardımları bölgede yangından zarar gören vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Bu afet, hepimizi derinden yaraladı. Ama inanıyoruz ki, dayanışmamızı büyüteceğimiz sürece, bir an olsun gönüllere su serpeceğiz. Bir kez daha, yangınlarda hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Yangınlarda zarar gören tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek ve yaralarımızı birlikte saracağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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