Kartal Belediyesi'nden vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı devam ederken, Kartal Belediyesi ; soğuk havadan dolayı günlük hayatına devam etmekte zorlanan vatandaşlara sıcak çorba ve çay ikramında bulundu.

Kartal Belediyesi ekipleri, yoğun olarak kullanılan güzergahlarda kar yağışı nedeniyle yollarda zorluk çeken vatandaşların mağduriyetlerini bir nebze olsun azaltmak ve içlerini ısıtmak için, 'Mobil İkram Aracı' ile sıcak çorba ve çay ikramında bulundu. Kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle günlük yaşantılarına devam etmekte zorlanan vatandaşlar, Kartal Belediyesi'nin sıcak çorba ve çay ikramını memnuniyetle karşıladı.

"Komşularımızı yalnız bırakmıyoruz"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin karla mücadele noktasında ilçede tüm çalışmalarını devam ettirdiklerini, sıcak çorba ve çay ikramı ile karlı yollarda zor anlar yaşayan Kartallılar'a destek olduklarını vurgulayarak; "Kartal Belediyesi olarak; komşularımızı bu zor günlerde yalnız bırakmıyoruz. Ekiplerimizle birlikte, sıcak çorba ve çay ikramı ile bir nebze olsun komşularımızın yanında olduğumuzu hissettiriyoruz. Karla mücadele çalışmalarımız ilçemizde gece gündüz devam ediyor." ifadelerini kullandı. - İSTANBUL