Kartal Belediyesi'nden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
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Kartal Belediyesi'nden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek

Kartal Belediyesi'nden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Manavgat'a hareket etti.

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangın söndürme çalışmalarına destek olmak üzere Manavgat'a hareket etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Manavgat'ın farklı noktalarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınlarını söndürme seferberliğine destek olmak için ekipler hazırlıklarını tamamladı.

Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 7 arama kurtarma ve 3 sağlık personelinin bulunduğu ekipler, 3 araçla yangın bölgesine hareket etti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Türkiye'nin birçok noktasında çıkan orman yangınlarından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Arkadaşlarımız, arama kurtarma ve sağlık noktasında çalışmak üzere bölgede bizzat görev almak için harekete geçti. Çok üzgünüz. Diliyoruz ki bu yangınlar daha fazla can kaybına sebep olmadan söndürülür." ifadelerini kullandı.

Sivil Savunma Uzmanlığı Sorumlusu Nurettin Yazar ise yangın bölgesinde dumandan etkilenen insanların tedavisine destek olacaklarını belirterek, sağlık araçlarına ihtiyaç duyulduğunu ve hazırlıklarını bu yönde yaptıklarını söyledi.

Kartal Belediyesi'nden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
Kartal Belediyesi'nden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek
Kartal Belediyesi'nden Manavgat'taki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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