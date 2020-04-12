Kartal Belediyesi'nden maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ekmek yardımı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Yerel ›› Kartal Belediyesi'nden maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ekmek yardımı - Haber
Kartal Belediyesi, Kartal, Yerel

Kartal Belediyesi'nden maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ekmek yardımı

Kartal Belediyesi'nden maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ekmek yardımı Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kurulan whatsapp hattı üzerinden...

12.04.2020 09:18 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:20
Kartal Belediyesi'nden maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ekmek yardımı

Kartal Belediyesi'nden maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ekmek yardımı

İSTANBUL - Kartal Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde hafta sonu boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından kurulan whatsapp hattı üzerinden vatandaşların ekmek ihtiyacının karşılanmasında destek oluyor. Ayrıca Kartal Belediyesi'nin görevli çalışanları ve Zabıta personeli de maddi durumu yetersiz olan vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda, adreslerine tek tek giderek ekmekleri teslim ediyor.

120 Araç, Evlere Ekmek Ulaştırıyor

İçişleri Bakanlığı'nın, korona virüsle mücadele kapsamında İstanbul da dahil olmak üzere 31 ilde Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Kartal Belediyesi harekete geçti.

Kartal Belediyesi vatandaşın mağduriyet yaşamaması adına; Kartal Fırıncılar Odası, Kartal Fırıncılar Sendikası ile Kartal'da fırın ve unlu mamuller satan işletmelerden oluşan bir WhatsApp hattı kurdu. Böylece Kartal Belediyesi Komşu İletişi Merkezi'ni arayan ve 0530 136 90 90 WhatsApp hattına mesaj atan vatandaşların ilgili talepleri, kurulan WhatsApp hattına yönlendiriliyor. Hatta gelen talepler, sahada 120 araçla görev yapan ekibe bildirildikten sonra gezici ekip, sokağa çıkamayan vatandaşların ekmek ihtiyacını adreslerine teslim ediyor. Öte yandan Komşu İletişim Merkezi'ni arayıp talep oluşturdukları takdirde, maddi durumu el vermeyen vatandaşlara da ekmek yardımı yine Zabıta Müdürlüğü personeli tarafından ulaştırılıyor.

"Komşularımız Paniğe Kapılmasın, Alınan Talepler Anlık Olarak İletiliyor"

Sokağa çıkma yasağı haberini alır almaz vatandaşların mağdur olmaması için dün gece itibari ile organize olduklarını belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Vatandaşlarımızın ve özellikle 65 yaşın üzerindeki komşularımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla; Kartal Fırıncılar Odası, Kartal Fırıncılar Sendikası ile Kartal'da fırın ve unlu mamuller satan işletmeleri içerisinde barındıran bir WhatsApp hattı kurduk. Komşu İletişim Merkezimize gelen talepleri, kurmuş olduğumuz WhatsApp hattına yönlendiriyoruz. Maddi durumu el vermeyen komşularımız da dahil olmak üzere evlerinden çıkamayan tüm vatandaşlarımız için belediyemizin personeli görev başında. Dışarıda 120 araç, mobil halde vatandaşlarımıza ekmeklerini ulaştırıyor. Komşularımızdan tek ricam paniğe kapılmamaları. Sizlerden gelen talepler, anlık olarak mobil ekiplere iletiliyor. Sokağa çıkma yasağını kapsayan bu iki gün boyunca taleplere cevap verilecek. Biz de herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına 7/24 görevimizin başındayız." şeklinde konuştu.

Kartal Belediyesi'nden maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ekmek yardımı

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım Haber
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri aldım
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haber
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haber
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul güne böyle uyandı Haber
Sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul güne böyle uyandı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haber
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Hadise- Kaan Yıldırım aşkını Survivor birleşme partisi ele verdi
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödemelerin taban ve tavan ücretleri belli oldu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Koronavirüsün iki yeni belirtisi ortaya çıktı: Koordinasyon ve konuşma bozukluğu
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Kızı ve damadıyla kavga eden 86 yaşındaki kadın, Uşak'tan Manisa'ya kadar yürüdü
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 95 artarak 1101'e yükseldi
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Victor Ruiz: Türkiye'de maçların ertelenmesinde geç kalındı
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
Sokağa çıkma yasağı sonrası Getir ve Banabi sipariş alımını durdurdu
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Koronavirüs testi pozitif çıkan vatandaş, hastaneden kaçıp intihar etmek istedi
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkma yasağını delen kişi, akla ilk gelen mazeretle kendisini savundu
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
Sosyal medyada gündem olan Bilecik Belediyesi: Büyükşehir olduğumuzu sanacak saflıkta hemşehrimiz yok
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
2 genç, sokağa çıkma yasağına bir saat kala motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Salgın ne zaman biter?' sorusuna yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Salgın ne zaman biter?" sorusuna yanıt verdi
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Yasağa uymayarak sokakta futbol oynayan 5 kişi, kendilerini uyaran polise sopalarla saldırdı
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Kahramanmaraş'ta ilk kez kedi gözlü yılan görüntülendi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Son dakika: Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Mesut Urgancılar: 1986/87 sezonunun şampiyonu Beşiktaş ilan edilmelidir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Özgür Özel Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Esra Balamir İbrahim Tatlıses
Spor Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Zonguldak Para Cezası Galatasaray Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesi'nden maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara ekmek yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 10:40:07. #1.15#
title