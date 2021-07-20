Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ring seferi
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Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ring seferi

Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ring seferi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, COVİD-19 salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasaklarından, mezarlık ziyaretlerini yapamayan Kartallılar'ın; Kurban Bayramı'nda, sevdiklerinin mezarlık ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti gerçekleştiriyor.

Kartal Belediyesi, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, COVİD-19 salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasaklarından, mezarlık ziyaretlerini yapamayan Kartallılar'ın; Kurban Bayramı'nda, sevdiklerinin mezarlık ziyaretlerini rahat yapabilmeleri için ücretsiz ulaşım hizmeti gerçekleştiriyor.

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ara vermeden, Kartallılar'ın hizmetinde mesaisine devam ediyor Destek Hizmetleri ve İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından, arefe günü ve bayramın 1 ile 2'inci günlerinde, sevdiklerini kaybeden Kartallılar'ın mezarlık ziyaretleri için ücretsiz ring seferleri gerçekleştiriliyor.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda, COVİD-19 salgını nedeni ile uygulanan sokağa çıkma yasaklarında, yakınlarının mezarlıklarını ziyaret edemeyen Kartallılar, bu bayramda ücretsiz ve rahat ulaşım hizmetiyle sevdiklerinin mezarlıklarını ziyaret etti. Araçlar, Kartal Meydanı önünden daha önceden belirlenen saatlerde, ring seferlerini gerçekleştirdi.

Ayrıca, mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlara, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan standlarda lokum ve kolonya ikram ediliyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sosyal belediyecilik anlayışıyla Kurban Bayramı boyunca da Kartallı vatandaşların yanında olduklarını kaydederek; "Kartal Belediyesi ekiplerimiz Kurban Bayramı mesaisine devam ediyor. Bayram boyunca vatandaşlarımızın ziyaretlerini daha kolay yapabilmesi için ilçe meydanından mezarlıklara ücretsiz olarak araç kaldırılıyoruz. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı bir kez daha kutluyor, sevdiklerimiz ile beraber nice mutlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ring seferi
Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ring seferi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kartal Belediyesi'nden Kurban Bayramı'nda mezarlıklara ücretsiz ring seferi - Haberler
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