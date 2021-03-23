Kartal Belediyesi'nden ilkokul kütüphanesine kitap bağışı

Kartal Belediyesi, Hesna Gündeş İlkokulu kütüphanesine, bin adet kitap bağışında bulunarak yüz yüze eğitime geçen öğrencilerin eğitim hayatına anlamlı bir destekte bulundu.

Kartal Belediyesi, Hesna Gündeş İlkokulu kütüphanesine, bin adet kitap bağışında bulunarak yüz yüze eğitime geçen öğrencilerin eğitim hayatına anlamlı bir destekte bulundu.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bin adet kitap bağışının okul yönetimine teslimini, Kartal Belediyesi Kreş öğretmenleri tarafından gerçekleştirildi. Kitap bağışıyla seyreltilmiş yüz yüze eğitime geçen öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olan Kartal Belediyesi öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının artmasını da teşvik ediyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi'nin ilçedeki okulların eksikliklerinin giderilmesi için çalışmalarına devam ettiklerini kaydederek, "Kartal Belediyesi olarak, okullarımızın sadece teknik sorunlarıyla değil, aynı zamanda eğitim hayatlarındaki eksikleriyle de ilgilenmeye devam ediyoruz. Bu anlamda, belediyemizin Kreş Müdürlüğü kardeş okulumuz Hesna Gündeş İlkokulu'nun kütüphanesine bin adet kitap bağışında bulundu. Böylelikle, öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlıklarını teşvik etmiş oluyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı