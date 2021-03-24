Kartal Belediyesi'nden 'Hoş geldin Bebek Hediye Paketi'
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Kartal Belediyesi'nden 'Hoş geldin Bebek Hediye Paketi'

24.03.2021 09:50 | Son Güncelleme: 24.03.2021 09:57
Kartal Belediyesi'nden 'Hoş geldin Bebek Hediye Paketi'

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün başlattığı proje ile Kartallı ailelerin yenidoğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan "Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi" Kartal Belediyesi personeli tarafından ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün başlattığı proje ile Kartallı ailelerin yenidoğan bebeklerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak olan "Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi" Kartal Belediyesi personeli tarafından ailelerin evlerine teslim ediliyor.

Projeyi hem yenidoğan bebeklerin ihtiyacını gidermek hem de ailelerin mutluluğuna ortak olmak amacı ile başlattıklarını söyleyen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak; kadınların, çocuklarımızın, gençlerimizin, yaş almış değerlerimizin, özel bakıma muhtaç komşularımızın kısacası büyük ailemizin her bir bireyinin beklenti ve taleplerini karşılayacak çalışmalarımız devam ederken, bir yandan da yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bebek sevinci yaşayan ailelerimize bir nebze olsun destek olmak ve bu mutluluğu birlikte yaşamak amacı ile sağlıklı, uzun ve başarılarla dolu bir hayat temennisinin yanında büyük ailemizin yeni üyelerine "Hoş Geldin Bebek Hediye Paketi" hediye ediyoruz. Her bir komşumuzu kucaklayacak, Kartal'da yaşamanın ayrıcalığını hissettirecek çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

0-3 ay aralığındaki bebekler için hazırlanan paketi almak için, ailelerin https://bit.ly/KartalBelediyesiHosGeldinBebek linkinden başvuruda bulunmaları, doğum ve ikametgah belgesini Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne teslim etmeleri yeterli oluyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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