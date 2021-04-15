Kartal Belediyesi'nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal Belediyesi'nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi

İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - Haberler | 3. Sayfa

Kartal Belediyesi'nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi Kartal Belediyesi Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaların yoğunluğunu Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte artırdı.

Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı
'Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz' diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi

Kartal Belediyesi'nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürüttüğü çalışmaların yoğunluğunu Ramazan ayının da gelmesiyle birlikte artırdı. Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için fırın, imalathane ve marketlerde yürüttüğü denetimlerde, sağlık kurallarına uygun hizmet verilip verilmediğini büyük bir titizlikle kontrol ediyor.

İlçedeki 70'i aşkın fırının, imalathane ve marketlerin çalışma ve hijyen koşullarını, Covid-19 salgınını önleme konusunda alınan kararlara uyup uymadıklarını denetleyen ekipler, maskesiz ve eldivensiz çalışılmaması konusunda da işyeri sahiplerini uyardı.

Aynı anda içerde bulunabilecek kişi sayısının da düşük tutulmasını isteyen ekipler, özellikle akşam saatlerinde sosyal mesafeyi hiçe sayan pide kuyruklarına izin verilmeyeceğini, aksi durumda ceza kesileceğini bildirerek dışarıda en az 2 metre arayla insanların bulunabileceğini iletti.

Temasın en aza indirilerek ekmeklerin satışının ambalaj içinde yapılmasını isteyen ekipler, denetimlerde aynı zamanda; işyerlerinin ruhsatlarını, vergi levhaları ve sağlık raporlarını incelendi; işyerlerinin temizliğini, çalışanların durumunu, ürünlerin gramajlarını ve fiyat tarifesini de mercek altına aldı. Halk sağlığını korumak için yapılan denetimler, ilçe genelinde devam edecek.

Kartal Belediyesi'nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi
Kartal Belediyesi'nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi
Kartal Belediyesi'nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi
Kartal Belediyesi'nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Cansu Dere Demet Akalın Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Chp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesi'nden fırın ve marketlere Ramazan denetimi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 16:45:01. #1.15#

title