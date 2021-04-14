Kartal'da iş yerlerindeki denetimler ramazanda daha da artırıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal'da iş yerlerindeki denetimler ramazanda daha da artırıldı

Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
Kartal'da iş yerlerindeki denetimler ramazanda daha da artırıldı

Kartal'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar ve denetimler ramazan ayının gelmesiyle daha da artırıldı.

Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı
Sadakatsiz'de koronavirüs paniği! Genç oyuncu Alp Akar'ın testi pozitif çıktı
Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler toplu taşıma yasağından muaf tutuldu
Yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler toplu taşıma yasağından muaf tutuldu

Kartal'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar ve denetimler ramazan ayının gelmesiyle daha da artırıldı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde fırın, imalathane ve marketlerde sağlık kurallarına uygun hizmet verilip verilmediği kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, denetlenen iş yerlerinde maskesiz ve eldivensiz çalışılmaması konusunda bazı uyarılarda bulundu.

Denetimlerde, iş yerlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısının da düşük tutulmasını istenerek, özellikle pide kuyruklarına izin verilmeyeceğini, aksi durumda ceza kesileceği aktarıldı.

Temasın en aza indirilerek, ekmeklerin satışının ambalaj içinde yapılmasını isteyen ekipler, denetimlerde iş yerlerinin ruhsatlarını, vergi levhalarını ve sağlık raporlarını inceledi.

İş yerlerinin temizliğini, çalışanların durumunu, ürünlerin gramajlarını ve fiyat tarifesini de mercek altına alan ekiplerin halk sağlığını korumak için yürüttüğü denetimler ilçe genelinde devam edecek.

Kartal'da iş yerlerindeki denetimler ramazanda daha da artırıldı
Kartal'da iş yerlerindeki denetimler ramazanda daha da artırıldı
Kartal'da iş yerlerindeki denetimler ramazanda daha da artırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mario Draghi Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Hazal Kaya Cansu Dere Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Cüneyt Çakır Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartal'da iş yerlerindeki denetimler ramazanda daha da artırıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:06:33. #1.14#

title