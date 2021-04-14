Kartal'da iş yerlerindeki denetimler ramazanda daha da artırıldı

Kartal'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar ve denetimler ramazan ayının gelmesiyle daha da artırıldı.

Kartal'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla yürütülen çalışmalar ve denetimler ramazan ayının gelmesiyle daha da artırıldı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde fırın, imalathane ve marketlerde sağlık kurallarına uygun hizmet verilip verilmediği kontrol edildi.

Zabıta ekipleri, denetlenen iş yerlerinde maskesiz ve eldivensiz çalışılmaması konusunda bazı uyarılarda bulundu.

Denetimlerde, iş yerlerinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısının da düşük tutulmasını istenerek, özellikle pide kuyruklarına izin verilmeyeceğini, aksi durumda ceza kesileceği aktarıldı.

Temasın en aza indirilerek, ekmeklerin satışının ambalaj içinde yapılmasını isteyen ekipler, denetimlerde iş yerlerinin ruhsatlarını, vergi levhalarını ve sağlık raporlarını inceledi.

İş yerlerinin temizliğini, çalışanların durumunu, ürünlerin gramajlarını ve fiyat tarifesini de mercek altına alan ekiplerin halk sağlığını korumak için yürüttüğü denetimler ilçe genelinde devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz