Kartal Belediyesi'nden evde bayram tıraşı hizmeti Kartal Belediyesi'nden evde bayram tıraşı hizmeti Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlar için bayram öncesinde gerekli tüm önlemleri alarak saç tıraşı hizmeti verdi.

Kartal Belediyesi'nden evde bayram tıraşı hizmeti

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, evden çıkamayan yaşlı ve engelli vatandaşlar için bayram öncesinde gerekli tüm önlemleri alarak saç tıraşı hizmeti verdi.

Korona virüs (Covid-19) ile verilen mücadelenin, kentin her noktasında uyum içerisinde gerçekleşmesi amacıyla kısa süreliğine durdurduğu "Evde Sağlık" hizmetine Mart ayı sonunda önlemleri artırarak yeniden başlayan Kartal Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların evlerine giderek saç tıraşlarını gerçekleştirdi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 2 kişilik ekip; koruyucu tulum, özel maske, siperlik ve eldiven giyerek; talep eden ve dışarı çıkamayacak durumda olan vatandaşların evlerine giderek saç tıraşlarını gerçekleştirdi.

Sakal tıraşı, makaslı tıraş ve tırnak kesme gibi diğer bakım hizmetlerinin salgın önlemleri nedeniyle yasaklanması nedeniyle ekipler, her kullanımdan önce tamamen dezenfekte edilen tıraş makinesi kullanarak engelli veya 65 yaş üstü olmalarından dolayı dışarı çıkamayan vatandaşların saçlarını kısalttı.

Söz konusu evde sağlık hizmeti kapsamında ekipler, gittikleri adreslerde bakımını gerçekleştirdikleri vatandaşlara Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in çikolata ve kolonyadan oluşan bayram hediyesini sunarak, iyi bayramlar dileklerini iletti. Evden çıkamadıklarını belirten vatandaşlar da bayram tıraşı hizmeti için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'e teşekkür etti.

Kaynak: İHA