Kartal Belediyesi'nden doktor ve muhtarlara malzeme desteği Kartal Belediyesi, ilçede görevli doktor ve muhtarlar için kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.

Kartal Belediyesi, ilçede görevli doktor ve muhtarlar için kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinden oluşan yardım kitleri dağıttı.

Kartal Belediyesi; korona virüs pandemisi ile mücadele kapsamında, bünyesinde oluşturduğu ekipler ile ilçedeki muhtarlıklara; maske, eldiven ve dezenfektan dağıtımını gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca ilçede bulunan Aile Sağlığı Merkezlerini ziyaret ederek görevli sağlık çalışanlarına malzeme desteğinde bulundu. Sağlık çalışanları için hazırlanan kişisel temizlik ve hijyen ürünlerinin bulunduğu kitlerde, maske ve eldivenlerin yanı sıra; Kartal Belediyesi'nin destekleriyle Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından 3D yazıcı ve lazer tezgah ile üretilen tıbbi yüz maskeleri yer aldı.

Dezenfekte çalışmaları devam ediyor

Korona virüs ile mücadele kapsamında daha önce; ilçedeki birçok noktada çalışmalarını tamamlayan Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bugün de vatandaşa hizmet vermeye devam eden Aile Sağlığı Merkezlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdü.

"Komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Aile Sağlığı Merkezleri ve muhtarlıklara yapılan kişisel temizlik ve hijyen ürünleri desteği ile ilgili konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu süreçte elimizden geldiğince çok vatandaşımıza ulaşıp mümkün olan en fazla şekilde destek vermeye çabalıyoruz. Bugün de görevli arkadaşlarımız, muhtarlıklar ve Aile Sağlığı Merkezlerine ihtiyaç duyulabilecek kişisel temizlik ve hijyen ürünleri dağıttı. Her zaman için imkanlarımız dahilinde, desteğimize ihtiyaç duyan bütün komşularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA