Kartal Belediyesi'nden çalışanlarına 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Semineri'

Kartal Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çalışanlarına yönelik bir seminer düzenledi.

Kartal Belediyesi ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı iş birliği ile düzenlenen seminere belediye çalışanları katıldı. Mor Çatı gönüllüleri Zeynep Ekin Aklar ve Büşra Sünetci'nin konuşmacı olarak katıldığı seminer interaktif bir sunum eşliğinde soru-cevap şeklinde gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen seminere kadın ve erkek belediye çalışanları katılarak, ilgiyle takip etti. Seminere girişlerde çalışanlara Kartal Belediyesi'nin hazırlamış olduğu mor maskeler ve Mor Çatı Yayınevi'nin 'Soru ve Yanıtlarla Erkek Şiddetine Karşı Kadın Dayanışması' kitabı dağıtıldı.

İki saat süren seminerde Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfının tarihçesi, kadına yönelik şiddetin nedenleri, şiddeti önleme yolları, toplumsal bilinç oluşturma, kadın hakları ve dayanışması ile ilgili birçok konu detayları ile ele alındı. - İSTANBUL