Kartal Belediyesi'nden çalışanlara 'Performans Programı Hazırlama' eğitimi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kartal Belediyesi'nden çalışanlara 'Performans Programı Hazırlama' eğitimi

Kartal Belediyesi, müdürlüklerin sorumlu personeline yönelik '2021 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları'nı kapsayan bir eğitim verdi.

Kartal Belediyesi'nden çalışanlara 'Performans Programı Hazırlama' eğitimi
17.06.2020 09:44 | Son Güncelleme: 17.06.2020 09:47

Kartal Belediyesi, müdürlüklerin sorumlu personeline yönelik '2021 Yılı Performans Programı Hazırlık Çalışmaları'nı kapsayan bir eğitim verdi. Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün hazırladığı eğitim, Kartal Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Stratejik Plan, Performans Programı, Faaliyet Raporu ve Bütçe Çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Gülnihal Altın Öztürk yaptı. Öztürk yaptığı konuşmada, belediyelerde Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi kapsamında, stratejik planın önemine değinerek performans programlarının hazırlık süreci başta olmak üzere, durum analizlerinin izleme ve değerlendirme süreçlerinin özgün ve başarılı bir planlama ile gerçekleştirildiğine değindi.

Performans programlarında bütçe ile stratejik planların iç içe temel bir yaklaşım içinde olduğu belirtilerek; kaynakların belirlenen öncelikler doğrultusunda kullanılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca; bütçeleme anlayışının performans ölçümünü olanaklı kılması, objektif bir izleme ve değerlendirme sisteminin oluşturulmasının nitelikli bir performans programının hazırlanılmasına bağlı olduğu belirtildi.

Eğitim kapsamında; Kartal Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı'nda belirlenen amaç ve hedefler doğrultusunda, müdürlüklerde görevlendirilmiş olan sorumlu personele, program dönemine ilişkin öncelikli faaliyetler, performans hedef ve göstergeleri, birim hedefleri tablosu ve bütçe fişlerinin oluşturulması konularında detaylı bilgi verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor Haber
41 yıllık Türk devi Aras Kargo'nun %80 hissesi Avusturyalı firmaya geçiyor
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu Haber
Görevli olmadığı sırada kavgaya müdahale eden bekçi başından vuruldu
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı Haber
Eski eşini başkasıyla gören adam çılgına döndü, silahına sarıldı
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz Haber
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak Haber
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
Fenerbahçe - Trabzonspor maçının ardından Altay Bayındır ile Abdülkadir Parmak tartıştı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
HDP'nin yürüyüş çağrısı sonrası 12 şehre giriş-çıkışlar yasaklandı
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Meteoroloji, 3 il için dolu ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Emniyet Müdürlüğü, abart egzoz takılı kamyoneti tiye aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eleştiriler sonrası Twitter'daki maskeyi çenesine indirdiği fotoğrafını kaldırdı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
İstanbul'a su sağlayan barajın üzeri yeşil tabakayla kaplandı
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Borcu ödenmeyen telefonlar kara listeye alınarak kullanılamaz hale gelecek
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde bulundu
Vaka sayısındaki artıştan endişe eden uzmanlar, 81 ilin tamamında maskesiz sokağa çıkma yasağı tavsiyesinde...
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Husumetli akrabaların silahlı kavgasında yoldan geçen talihsiz vatandaş vurularak öldü
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Zehir tacirleri, Van'ın meşhur lezzeti otlu peynirin içine 33 kiloluk eroin gizledi
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Orkun Kökçü, Türkiye'ye transfer olması halinde Beşiktaş'ta oynamak istiyor
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası geri adım attı
Çocuklara verilen yemek kuponunu yaz tatilinde iptal eden İngiltere hükümeti, Rashford'ın kampanyası sonrası...
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'den artan vakalarla ilgili kritik uyarı: Tehlike çanları çalıyor
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 380 bin liraya yükseldi
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Didier Drogba, Chelsea formasıyla ilk golünü Crystal Palace'a karşı kaydetti
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Oyuncu Ceyhun Fersoy, Felipe Melo'ya sosyal medyadan küfür etti
Aleyna Tilki, hakkında çıkan 'Sevgilisiyle tatilde' haberlerine açıklık getirdi
Aleyna Tilki, hakkında çıkan "Sevgilisiyle tatilde" haberlerine açıklık getirdi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Oyuncu Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, yasaklara dönüş için ilk sinyali verdi: Kararları gözden geçirebiliriz
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Kılıçdaroğlu, Hamza Yerlikaya'ya çağrıda bulundu: O koltuğa oturma
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Ebru Gündeş, 3 yıl aradan sonra rekor ücretle O Ses Türkiye'ye geri dönüyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Ömer Çelik Mehmet Muş Fahrettin Koca Enis Berberoğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Evgar Hülya Avşar
Spor Caner Erkin Bülent Uygun Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Kadın Deprem Galatasaray
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesi'nden çalışanlara 'Performans Programı Hazırlama' eğitimi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 09:48:39. #1.14#
title