Kartal Belediyesi'nden BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek
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Kartal Belediyesi'nden BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede bulanan lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler için Spor Akademisi'ne Hazırlık Kursu başlatacak.

Kartal Belediyesi'nden BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere destek
03.06.2020 16:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:43

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede bulanan lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler için Spor Akademisi'ne Hazırlık Kursu başlatacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koordinasyon parkurları, branş sınavları, dayanıklılık testleri gibi yöntemlerle öğrenci seçen üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksel Okullarına (BESYO) hazırlanan öğrencilere verilecek olan ücretsiz kurslar, 5 Haziran 2020 Cuma günü başlayacak.

Başvuruları onaylanan öğrenciler; kros, salon, saha ve atletizm pistlerini kullanacak ve Türkiye'de bulunan bütün spor akademilerinin sınav sistemine göre eğitmenler eşliğinde sınava hazırlanacak.

Kurs hizmetinden faydalanmak isteyen Kartallı öğrenciler, Komşu İletişim Merkezi ile (444 4 578) iletişime geçerek Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne kayıt yaptırabilecek.

Konuya ilişkin Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel şunları kaydetti:

"Kartal Belediyesi olarak gençlerimizin gerek amatör gerekse profesyonel olarak daha iyi şartlarda spor yapmalarını, spora katılımlarını teşvik etmeyi ve artırmayı istiyoruz. Geçen yıl belediyemizin açtığı kursta eğitim gören öğrencilerden 25'i BESYO sınavlarına girdi. Sınavlarda 24 öğrenci kardeşimiz, başarılı olarak bir okula yerleşti. Sınava giren öğrenciler arasında başarı yakalama oranı yüzde 96 olarak gerçekleşti. Kartal'da ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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