Kartal Belediyesi'nden BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere büyük destek
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Kartal Belediyesi'nden BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere büyük destek

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede bulanan lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler için Spor Akademisi'ne Hazırlık Kursu başlatıyor.

Kartal Belediyesi'nden BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere büyük destek
03.06.2020 16:21 | Son Güncelleme: 03.06.2020 16:24

Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, ilçede bulanan lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler için Spor Akademisi'ne Hazırlık Kursu başlatıyor. Koordinasyon parkurları, branş sınavları, dayanıklılık testleri gibi yöntemlerle öğrenci seçen üniversitelerin, Beden Eğitimi ve Spor Yüksel Okullarına (BESYO) hazırlanan öğrencilere verilecek olan kurslar, 5 Haziran 2020 Cuma günü başlıyor.

Geçen yıl tutturduğu yüzde 96'lık başarı oranı ile kursa katılan öğrencilerin Türkiye'nin en iyi spor akademilerine yerleşmelerini sağlayan Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, bu yıl da BESYO sınavlarına hazırlanan öğrencilere ücretsiz kurs desteğine devam ediyor. Başvuruları onaylanan öğrenciler; kros, salon, saha ve atletizm pistlerini kullanacak ve Türkiye'de bulunan bütün spor akademilerinin sınav sistemine göre eğitmenler eşliğinde sınava hazırlanacak. Spor akademilerine hazırlık kursu ücretsiz olarak verilecek.

Verilecek olan kurs hizmetinden faydalanmak isteyen Kartallı öğrenciler, Komşu İletişim Merkezi ile (444 4 578) iletişime geçerek Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'ne kayıt yaptırabilir.

"Sınava giren öğrenciler arasında başarı yakalama oranı yüzde 96 oldu"

Sporda tesisleşmenin sağlanması ve gençleri spora yönlendirmek amacıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak gençlerimizin gerek amatör gerekse profesyonel olarak daha iyi şartlarda spor yapmalarını, spora katılımlarını teşvik etmeyi ve artırmayı istiyoruz. Geçen yıl belediyemizin açtığı kursta eğitim gören öğrencilerden 25'i BESYO sınavlarına girdi. Sınavlarda 24 öğrenci kardeşimiz, başarılı olarak bir okula yerleşti. Sınava giren öğrenciler arasında başarı yakalama oranı yüzde 96 olarak gerçekleşti. Kartal'da ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil edecek sporcuların yetiştirilmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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