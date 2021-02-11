Kartal Belediyesi'nden annelere online eğitim
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Kartal Belediyesi'nden annelere online eğitim

11.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:31
Kartal Belediyesi'nden annelere online eğitim

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Lions işbirliği ile kreş velisi annelere yönelik eğitim projesi başlatıldı.

Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Lions işbirliği ile kreş velisi annelere yönelik eğitim projesi başlatıldı. Online gerçekleştirilen ve haftada 3 gün yapılan eğitime toplam 140 veli katılım sağlıyor.

Bünyesinde barındırdığı 15 kreş ile Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü, sahip olduğu sayı üstünlüğünü, öğrencilere verilen çağdaş ve nitelikli eğitimler ile desteklerken, bir yandan da dünyada başarı ile uygulanan programlarla kreşli miniklerin ebeveynlerine yönelik seminerler düzenlemeye devam ediyor. Söz konusu eğitim seminerleri kapsamında Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü ve Lions işbirliği ile kreşli çocukların anneleri için online bir eğitim düzenlendi.

Her oturumun yaklaşık 1,5 saat sürdüğü eğitimler 8, 10 ve 12 Şubat günlerini kapsıyor. Çocuğu kreşe devam eden annelerin ilgi gösterdiği eğitimlerde 8 Şubat 2021 Pazartesi "Öfke Yönetimi" konu başlığı yer aldı.

Annelerin; çocukları ile iletişimde karşılaştıkları öfke mekanizması ile nasıl başa çıkacakları, kullanacakları metotların, örnek durumlar ile açıklandığı söz konusu eğitime annelerin, eğitmenlerin ve Lions yöneticilerinin yanı sıra; Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar katıldı. Eğitim ikinci günü olan 10 Şubat 2021 Çarşamba Günü ise "Sorun Çözme" konu başlığı masaya yatırıldı. 12 Şubat Cuma günü yapılacak "Beden Dili" teması ile sona erecek eğitimin ardından. annelerin çocukları ile daha sağlıklı bir iletişim dili kurması hedefleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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