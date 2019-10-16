Kartal Belediyesi, metruk binaların yıkımına devam ediyor

16.10.2019 10:37

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde Kartal'da tehlikeye neden olan metruk binalar ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı raporu alınan binaların yıkımına devam ediliyor.



Kartal Belediyesi, ilçe genelinde risk arz eden ve mahalle sakinlerinin güvenliğini tehlikeye sokan atıl durumdaki binaların yıkım işlemlerine devam ediyor. Kartal Belediyesi'nin ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında tespit edilen bir metruk binanın daha Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımı gerçekleştirildi.



Yakacık Yeni Mahalle Öğretmen Sokak'ta bulunan metruk bina ekipler tarafından yerle bir edildi. Yıllardır boş olan ve yıkılma tehlikesinin yanı sıra, gece geç saatlerde madde bağımlılarının uğrak noktasına dönüşerek mahalle sakinleri için tehlikeli bir hale dönüşen bina, yaklaşık 4 saat süren çalışmaların ardından tamamen yıkıldı. Binanın yıkımı süresince ortaya çıkan tozun mahalle sakinlerini olumsuz etkilememesi adına yıkılan binanın çevresine sürekli tazyikli su ile sulama yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA