Kartal Belediyesi Kurban Bayramı'na doğru temizlik çalışmalarını artırdı

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki temizlik çalışmalarını artırdı.

Kartal Belediyesi, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ilçedeki temizlik çalışmalarını artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kartal'ın 20 mahallesinde farklı ekipler, bir taraftan camilerin avlularını yıkarken, bir taraftan da çöp konteynırlarının yıkama ve tadilat işlemlerini gerçekleştiriyor.

İlçe genelinde sokaklar otomatik araçlar ile süpürülerek yıkanıyor, ot biçme çalışmaları da devam ediyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı 2 adet çöp konteynırı yıkama aracı da ilçe genelinde faal olarak çalışıyor. Basınçlı ve sabunlu sıcak su ile yaklaşık 3 dakika boyunca konteynırları yıkayan araçlar, kötü koku ve mikropları da ortamdan uzaklaştırıyor.

Çalışmaların bayram boyunca süreceği bildirildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz