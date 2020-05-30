Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan personele Korona testi
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Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan personele Korona testi

Korana virüsü sonrası yaşanan normalleşme sürecinde 1 Haziran itibariyle yeniden eğitime başlayacak olan Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan tüm personele korona testi yapıldı.

Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan personele Korona testi
30.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 11:50

Korana virüsü sonrası yaşanan normalleşme sürecinde 1 Haziran itibariyle yeniden eğitime başlayacak olan Kartal Belediyesi kreşlerinde çalışan tüm personele korona testi yapıldı.

Kartal Kaymakamlığı ve Kartal Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilen uygulama kapsamında Kartal Belediyesi kreşlerinde görevli bütün öğretmen, temizlik personeli ve güvenlik görevlileri Korona virüsü testine tabi tutuldu.

Kartal Kaymakamlığı'nda gerçekleştirilen test işlemine 150 personel katıldı. Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği sağlık çalışanları tarafından yapılan testler ile kreşlerine dönecek miniklerin en ufak bir riskten bile uzak tutulması amaçlanıyor.

Bütün kreş öğretmenlerine test yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Gözbebeğimiz olan çocukların yaşanan normalleşme sürecinde kreşlerine güvenle dönebilmeleri için bu uygulamayı hayata geçirdik. Aldığımız önlemler ve gerçekleştirdiğimiz hijyen çalışmaları ile en ufak bir olumsuzluk yaşanmaması için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

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