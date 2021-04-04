Kartal Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak canlarının yanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kartal Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak canlarının yanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak canlarının yanında

Kartal Belediyesi, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokak hayvanlarına mama ve su desteği verdi.

Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Alarm zilleri çalıyor! Gerçek vaka sayısının 300-350 bin arasında olduğunu belirten uzmanlar 10 gün sonrayı işaret ediyor
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride
Yeni açıklanan vaka oranlarına göre risk haritası oluşturuldu! Mavi il kalmadı, 68 şehir kırmızı kategoride

Kartal Belediyesi, Covid-19 virüsü ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokak hayvanlarına mama ve su desteği verdi. İlçe genelinde farklı pek çok noktaya ulaşan ekipler sokak hayvanları için mama ve su bırakarak onların bu süreyi tok geçirmelerini sağladı.

Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından rutin olarak yapılan sokak hayvanlarına mama temini çalışmaları, 2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle ilçe genelinde daha fazla noktada ve daha fazla miktarda mama temini ile artırıldı. Kartal'ın çeşitli noktalarında sokak hayvanlarına mama ve su desteği sağlayan Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri kısıtlama süresince pek çok hayvana ulaşarak onların aç kalmamasını sağlıyor. Çalışmalar kapsamında sokak hayvanları için; caddeler, bulvarlar ve sahil bandının yanı sıra ormanlık alanlara mama ve su bırakılıyor. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak canlarının yanında
Kartal Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak canlarının yanında
Kartal Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak canlarının yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Caner Erkin Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Düğün Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesi kısıtlama günlerinde sokak canlarının yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 18:16:01. #1.14#
title