Kartal Belediyesi İşitme Engelliler ve Kadınlar Orkestrası'nın yeni dönem kayıtları başladı

17.09.2019 16:31

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir yönetiminde 2014'ten bu yana çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası ile Kartal Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kasım 2015'te çalışmalara başlayan Kartal Belediyesi Kadınlar Orkestrası'nın yeni dönem kayıtları başladı.



Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali Özdemir'in şefliğinde renkler ve şekillerle işitme engelli vatandaşlara enstrüman eğitimi veren Kartal Belediyesi İşitme Engelliler Orkestrası ile Kartal Belediyesi Kadınlar Orkestrası'nda yerini almak isteyen vatandaşlar, gerekli evraklarla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Engelliler Danışma ve Koordinasyon Şefliği'ne başvuruda bulunabilir.



Konuyla alakalı yaptığı açıklamada, Kartal'da sanatın her dalını destekleyecek çalışmalarının devam edeceğini kaydeden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, müziğin şifalandırıcı gücünü deneyimlemek ve evrensel dünyası ile tanışmak isteyen tüm işitme engelli vatandaşları ve kadınları orkestraların yeni üyeleri olmaya davet etti.



Başvuru için gereken evraklar; nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf (İşitme Engelliler Orkestrası için durumu belirten raporun fotokopisi) şeklinde açıklandı. Detaylı bilgi için 0216 280 56 76 numaralı telefon aranabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA