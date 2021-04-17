Kartal Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
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Kartal Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kartal Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Sendikası arasında 430 memur ile sözleşmeli memurlarının tamamını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kartal Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Sendikası arasında 430 memur ile sözleşmeli memurlarının tamamını kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kartal Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Sendikası arasında yapılan görüşmeler sonrasında Kartal Belediyesi'nde çalışan 430 memur ile belediye bünyesindeki sözleşmeli memurların, 2021 ve 2022 yıllarını kapsayacak iş sözleşmesi, taraflar arasında karşılıklı anlaşma ile mutabık olunan maddeler üzerinden imzalandı. Sendika temsilcileri ile yapılan toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı.

İmza töreninde kısa bir konuşma yapan Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nin tüm çalışanlarının hizmet noktasında fedakarca çalışmaya devam ettiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Belediyemizin mali durumunu ve planladığımız projeleri göz önünde bulundurarak, pandemi döneminde fedakarca çalışan işçi, memur ve sözleşmeli memur çalışanlarımızın emeklerinin karşılığını alması noktasında hassas bir tavır sergiledik. Kadrolu ve şirket çalışanlarımızdan sonra bugün de 430 memur ve sözleşmeli memurumuzu temsil eden sendika temsilcileriyle karşılıklı anlaşma ile toplu sözleşme sürecini tamamladık. Bu anlamda imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin, ilçemize ve çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Kartal Belediyesi ana hizmet binasındaki meclis salonunda düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza törenine Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Başkan Yardımcıları, Tüm Yerel-Sen Sendikası Genel Başkanı Tamer Yiğit Güler, Tüm Yerel-Sen Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Burak Uzuntaş ile sendika temsilcileri katıldı.


Kartal Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı
Kartal Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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