Kartal Belediyesi ilçedeki riskli yapıların yıkımına devam ediyor
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Kartal Belediyesi ilçedeki riskli yapıların yıkımına devam ediyor

11.01.2021 15:30 | Son Güncelleme: 11.01.2021 15:35
Kartal Belediyesi ilçedeki riskli yapıların yıkımına devam ediyor

Kartal Belediyesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı raporu alınan binaların yıkımına devam ediliyor.

Kartal Belediyesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca riskli yapı raporu alınan binaların yıkımına devam ediliyor.

Yeni tip Koronavirüs ile (Covid-19) mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamasını çalışmalarına hız katması için değerlendiren Kartal Belediyesi, ilçe genelinde yaptığı çalışmalar kapsamında tespit edilen 2 riskli binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Yukarı Mahalle Belediye Caddesi üzerinde yer alan biri 2, diğeri 5 katlı olmak üzere kentsel dönüşüm kapsamında riskli yapı olduğu belirlenen iki binanın yıkımı sırasında, Kartal Belediyesi Zabıta ve Sivil Savunma Müdürlüğü ile Kartal Emniyet Müdürlüğü ekipleri de hazır bulundu.  Ekipler tarafından gerekli önlemler alınarak yıkımdan önce olası bir kaza durumuna karşı çevredeki iki yapıda bulunan vatandaşların dışarı çıkması sağlandı. Yıkım sırasında ise tazyikli su ile oluşabilecek tozun önüne geçildi.

"70 BİNİN ÜZERİNDE CANIMIZI DEPREM TEHDİDİNDEN KURTARDIK"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Ülkenin deprem gerçeğini dikkate alarak ilçemizdeki çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın önüne geçmeyi, tüm konutların, kamu yapılarının depreme dayanıklı hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu doğrultuda Kartal Belediyesi olarak 6306 sayılı yasaya göre riskli yapı raporu almış ancak yasal süre içinde yıkılmamış binalar ile sahipleri tarafından ilgilenilmeyen metruk binaların yıkımı için özellikle sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarına yoğunlaştık. Yapılan yıkım çalışmaları ile 70 binin üzerinde canımızı deprem tehdidinden kurtardık. İlçemizde hem çevre ve çocuklarımız için tehlike oluşturan metruk binaların hem de deprem riski altındaki yapıların yıkımına aralıksız devam edeceğiz."  


Kartal Belediyesi ilçedeki riskli yapıların yıkımına devam ediyor
Kartal Belediyesi ilçedeki riskli yapıların yıkımına devam ediyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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