Kartal Belediyesi evde ücretsiz sağlık hizmeti ile komşularının yanında
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Kartal Belediyesi evde ücretsiz sağlık hizmeti ile komşularının yanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Kartal Belediyesi evde ücretsiz sağlık hizmeti ile komşularının yanında Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren "Evde Sağlık Hizmetleri" ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların, evde sağlık ve bakım ihtiyaçlarını...

- Kartal Belediyesi evde ücretsiz sağlık hizmeti ile komşularının yanında

İSTANBUL - Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını aralıksız sürdüren "Evde Sağlık Hizmetleri" ekibi, durumu hastanelere gitmeye elverişli olmayan vatandaşların, evde sağlık ve bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayarak, yanlarında olmaya devam ediyor.

Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti kapsamında Kartal'da ikamet eden yatalak veya 65 yaş üstü hastalar ile kanser hastalarına mesai saatleri dahilinde evde serum, enjeksiyon, pansuman, yara bakımı gibi hizmetler ücretsiz olarak sağlanıyor.

2019 yılında 5 bin 35, 2020 yılında ise 6 bin 162 işlem ücretsiz gerçekleştirildi

Kanser hastası vatandaşlara yaş sınırlaması getirilmeden doktor reçetesinde yer alan tedavi tanımı ölçeğinde hemşirelik hizmeti veren uzman ekip, enjeksiyon, yara bakımı, serum, sonda, pansuman ve oksijen gibi farklı işlemlerin de yer aldığı evde sağlık ve bakım hizmetlerini ücretsiz sağlıyor. Bugüne kadar Kartal'da binlerce hastanın yararlandığı "Evde Sağlık Hizmeti" kapsamında 2019 yılında 5 bin 35, 2020 yılında ise 6 bin 162 işlem gerçekleştirildi. Pandemi şartlarına uyarak çalışmalarını sürdüren ekiplerin 2021 yılı ilk 6 ayı içinde gerçekleştirdiği evde bakım hizmeti işlem adedi ise 2 bin 850 oldu.

Kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'nün hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'nin 444 4 578 numaralı telefonunu arayarak, talep oluşturup program dahilinde hizmet alabiliyor. Gelen taleplere göre planlama yapan ekipler, gün içinde ziyaretler gerçekleştirerek ihtiyacı olan vatandaşlara "Evde Ücretsiz Sağlık Hizmeti" veriyor.

Kartal Belediyesi evde ücretsiz sağlık hizmeti ile komşularının yanında
Kartal Belediyesi evde ücretsiz sağlık hizmeti ile komşularının yanında
Kartal Belediyesi evde ücretsiz sağlık hizmeti ile komşularının yanında
Kartal Belediyesi evde ücretsiz sağlık hizmeti ile komşularının yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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