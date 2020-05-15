Kartal Belediyesi, evde bitki yetiştirmek isteyenler için YouTube videoları hazırladı
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Kartal Belediyesi, evde bitki yetiştirmek isteyenler için YouTube videoları hazırladı

Kartal Belediyesi, pandemi günlerinde evde bitkilerini kendi yetiştirmek isteyen vatandaşlar için video serisi hazırladı.

Kartal Belediyesi, evde bitki yetiştirmek isteyenler için YouTube videoları hazırladı
15.05.2020 19:57 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:03

Kartal Belediyesi, pandemi günlerinde evde bitkilerini kendi yetiştirmek isteyen vatandaşlar için video serisi hazırladı. Youtube üzerinden yayınlanan videolarda, evde bitki yetiştiriciliğinin incelikleri vatandaşlara anlatılıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ( Covid-19) salgınına karşı kent genelinde etkin bir mücadele veren Kartal Belediyesi, bir yandan da Kartallı vatandaşların evde kaldıkları zamanı verimli geçirmelerini sağlayacak ve motivasyonlarını artıracak çalışmalara imza atıyor. Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü söz konusu çalışmalar kapsamında, basit yöntemler kullanılarak "Evde Bitki Yetiştiriciliği" video serisi hazırladı. Kartal Belediyesi'nin YouTube hesabından yayınlanan videolarda farklı türlerde sebze ve meyvelerin, evlerde bulunabilecek basit malzemelerle nasıl yetiştirileceğine dair uygulamalı anlatımlar yer alıyor. Video serisi; soğandan domatese, avokadodan tropikal meyvelere kadar birçok bitkinin evlerde ve balkonlarda yetiştirilebilmesine yönelik detaylı anlatımları içeriyor. Belli aralıklarla eklenen videolar sayesinde Kartallılar hem zamanlarını üretimle geçiriyor hem de evlerini ve balkonlarını renklendiriyor.

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Evde Bitki Yetiştiriciliği" video serisine https://www.youtube.com/user/Kartalbld/videos linkinden ulaşılabilir. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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