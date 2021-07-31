Kartal Belediyesi ekipleri Manavgat'ta çalışmalarına başladı

Kartal Belediyesi ekipleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları ile mücadele etmek için seferber oldu.

Kartal Belediyesi ekipleri, Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları ile mücadele etmek için seferber oldu.

Kartal Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları ile mücadele etmek için tüm ekipleri ile seferber oldu. 7'si arama kurtarma, 3'ü sağlık personeli olmak üzere 3 araçla yangın söndürme, yayılmasını önleme ve soğutma çalışmalarına destek vermek amacı ile yola çıkan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesine ulaşarak görevlerine başladı. Bölgeye sevk edilen Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir yandan görevlilere destek verirken bir yandan da yangından etkilenen bölge halkının da yaralarını sarmaya çalışıyor.

Antalya Gazipaşa İtfaiye İstasyonu'nda İstanbul İtfaiyesi ekipleri ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, görev paylaşımı yaparken, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İlk yardım personeli de yangından etkilenen itfaiye erlerine müdahalelerde bulunuyor. Yangın söndürme ve soğutma işlemi esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan itfaiye erlerine tıbbi müdahalede bulunan ekipler, gelen yardım taleplerine göre görev yerlerine hareket ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı