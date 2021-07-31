Kartal Belediyesi ekipleri Manavgat'ta çalışmalarına başladı
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Kartal Belediyesi ekipleri Manavgat'ta çalışmalarına başladı

Kartal Belediyesi ekipleri Manavgat'ta çalışmalarına başladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları ile mücadele etmek için tüm ekipleri ile seferber oldu.

Kartal Belediyesi, Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınları ile mücadele etmek için tüm ekipleri ile seferber oldu.

7'si arama kurtarma, 3'ü sağlık personeli olmak üzere toplam 10 personel ve 3 araçla yangın söndürme, yayılmasını önleme ve soğutma çalışmalarına destek vermek amacı ile yola çıkan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, yangın bölgesine ulaşarak görevlerine başladı.

Bölgeye sevk edilen Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ve Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bir yandan görevlilere destek verirken bir yandan da yangından etkilenen bölge halkının da yaralarını sarmaya çalışıyor.

Antalya Gazipaşa İtfaiye İstasyonu'nda İstanbul İtfaiyesi ekipleri ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekipleri, görev paylaşımı yaparken, Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ilkyardım personeli de yangından etkilenen itfaiye erlerine müdahalelerde bulunuyor.

Yangın söndürme ve soğutma işlemi esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan itfaiye erlerine tıbbı müdahalede bulunan ekipler, gelen yardım taleplerine göre görev yerlerine hareket ediyor.


Kartal Belediyesi ekipleri Manavgat'ta çalışmalarına başladı
Kartal Belediyesi ekipleri Manavgat'ta çalışmalarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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