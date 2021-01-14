Kartal Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi çalışmalarına başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kartal Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi çalışmalarına başladı

14.01.2021 10:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:05
Kartal Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi çalışmalarına başladı

Kartal Belediyesi, olası bir kar yağışına karşı, yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için çalışmalarına başladı.

Kartal Belediyesi, olası bir kar yağışına karşı, yolların açık olması, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zorluk yaşamaması için çalışmalarına başladı.

Kartal Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi harekete geçerek kış şartlarında vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için çalışmalara başladı. Fen İşleri, Destek Hizmetleri, Temizlik İşleri, Sivil Savunma, Park ve Bahçeler ile Zabıta Müdürlükleri'nin olumsuz hava koşullarına karşı koordineli olarak yürütecekleri çalışmalar kapsamında 100'e yakın personel görev alıyor.

Etkili olan soğuk ve yağışlı havanın kendisini göstermesiyle birlikte Kartal Belediyesi, karla mücadele ekiplerini ve araç filosunu da teyakkuza geçirdi. Kar yağışının olumsuz etkilerini önlemek amacıyla kar küreme ve tuz serpme araçları, 24 saat aralıksız hazır bekletilecek.

Karla mücadele timleri, ana arterler ve ara yollarda kar ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması ve temizlik çalışmaları yaparken Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de olası ağaç devrilme ya da kırılmalarında müdahale için hazır bulunacak.


Kartal Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi çalışmalarına başladı
Kartal Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi çalışmalarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump İlker Başbuğ Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İtfaiye Hisarcık Instagram Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesi beklenen kar yağışı öncesi çalışmalarına başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:09:04. #1.15#
title