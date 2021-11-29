Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı - Haberler Spor
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Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

Kartal Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Birimler Arası Voleybol Turnuvası'nın ilk hafta grup maçları tamamlandı.

Kartal Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği Birimler Arası Voleybol Turnuvası'nın ilk hafta grup maçları tamamlandı.

Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvanın ilk haftası geride kaldı. Kartal Belediyesi çalışanlarının birim müdürlükleri dahilinde oluşturdukları takımlar ile katıldıkları turnuvada 23 takım yer alıyor ve turnuvada takımlar toplam beş gruba ayrılıyor.

A, B, C, D ve E gruplarından oluşan turnuvanın grup maçları devam ederken, 9 Aralık tarihinde grup maçları tamamlanacak. Grup maçlarının tamamlanmasının ardından 13 Aralık tarihinde çeyrek final maçları oynanacak.

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası, Aralık sonunda oynanacak final karşılaşması ile sona erecek. - İSTANBUL

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

Kartal Belediyesi 2021 Voleybol Turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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