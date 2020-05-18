Kartal Belediyesi, 19 Mayıs'ı sokaklara taşıdı Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı.

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu sokaklara taşıdı.

Belediyeden yapılana açıklamaya göre, marşlar eşliğinde sokak sokak gezen anons araçları, evlerinde oturan vatandaşlara unutulmaz bir bayram coşkusu yaşattı. Anons aracından yankılanan marşlara eşlik eden yaşlı bir vatandaş ise gözyaşlarına engel olamadı.

Marşlar eşliğinde ilçenin tüm sokaklarında dolaşan anons araçları, evlerinde oturan vatandaşlara bayram coşkusu yaşattı. Anons araçlarını gören genç yaşlı ve çocuk binlerce Kartallı vatandaş, pencere ve balkonlara Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla çıkarak çalan marşlara eşlik etti.

Konuya ilişkin Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in şu görüşlerine yer verildi:

"Kartal'da bayram coşkumuzu bu yıl erken başlattık. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinde olan vatandaşlarımıza, anons araçlarımızla birlikte bayram coşkusunu yaşatıyoruz. İnanıyoruz ki, bu zor günleri hep beraber atlatacağız. Kartal'da milli bayramlarımızı kutlamak için meydanlarımızda ve sokaklarımızda tekrar buluşacağız."

Kaynak: AA