10.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:41

Kartal Belediye Meclisi lösemiye maske ile dikkat çekti

İSTANBUL - Kartal Belediye Meclisi'nde Belediye Meclis Üyeleri, duyarlı bir davranışa imza attı. Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Kasım ayının son toplantısında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle meclis üyeleri maske taktılar. Kartal Belediyesi Meclis Başkanvekili Yılmaz Tuncer'in yanı sıra mecliste bulunan 4 partinin üyeleri lösemi hastalığına maske takarak dikkat çektiler. Meclis toplantısının başlamasından kısa bir süre önce harekete geçen Cumhuriyet Halk Partisi Kartal Belediye Meclis Üyesi Metin Şahin, tüm meclis üyelerine ve izleyici locasında bulunanlara maske dağıttı. Şahin'in bu girişimine mecliste tüm meclis üyeleri ve vatandaşlarda maskeleri takarak destek verdiler.

Kaynak: İHA