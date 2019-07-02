Kartal Belediye Meclis toplantısı, YouTube'dan ve LED bilgi ekranlarından canlı yayınlandı

Kartal Belediye Meclisi'nin temmuz ayı ilk meclis toplantısı, ilk kez Kartal Belediyesi'nin YouTube sayfasından ve Kartal'daki parklarda, meydanlarda ve caddelerde yer alan bazı LED bilgi ekranlarından canlı yayınlandı. İlçedeki parklarda, meydanlarda ve caddelerde yer alan bazı LED bilgi ekranlarından da halka canlı olarak izlettirildi.

Kartal Belediyesi'nin sonraki meclis toplantıları 3 ve 5 Temmuz'da yapılacak. Saat 15: 00'da başlayacak her iki toplantı da Kartal Belediyesi'nin YouTube sayfasından canlı yayınlanacak.

Sonraki meclis birleşimlerini Kartal Belediyesi'nin YouTube hesabı olan https://www.youtube.com/kartalbld abone olarak vatandaşlar canlı izleyebilecek. Ayrıca 1 Temmuz'da yapılan meclis oturumunun tekrarını https://youtu.be/JLen4k4Y22A't=4086 adresine giren vatandaşlar tekrar izleyebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA