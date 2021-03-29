Kartal Belediye Başkanı Yüksel, taksici esnafıyla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, taksici esnafıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, taksici esnafıyla bir araya geldi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hafta sonu mesaisinde ilçe genelindeki taksi duraklarını ziyaret etti.

Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi
Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hafta sonu mesaisinde ilçe genelindeki taksi duraklarını ziyaret etti. Başkan Yüksel'e ziyaretlerinde Kartal Taksi Durakları Dernek Başkanı Abdulkadir Ardiç eşlik etti.

Kartal'da bulunan taksici esnafı ile sohbet eden Başkan Yüksel, göreve geldiği günden beri tamamlanan ve devam eden çalışmaları paylaştı ve taksicilerin sorunlarını dinledi. Kartal Belediyesi tarafından yaklaşık bir yılı bulan Covid-19 salgınına karşı yürütülen koruyucu ve önleyici hizmetlerin yanında alt yapı çalışmaları ile ilgili taksi esnafını bilgilendirirken, taksicilerin talep ve sorunlarını tek tek dinleyip çözüm odaklı çalışmalara devam edecekleri bilgisini verdi.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Gece gündüz demeden direksiyon başında 7 gün 24 saat özveri ile ulaşım hizmeti veren siz taksici komşularımızla bir araya gelmekten dolayı memnunum. Taksici esnafı bizlerin sahadaki gözü ve kulağıdır. Yapmış olduğunuz meslekten ötürü direk komşularımızla iletişim halinde olan, yaptığımız hizmetlerin onların nazarındaki değerlendirmesini dinleyen ve paylaşanlar sizlersiniz. Bugün hem sizlerin sorunlarını dinlemeye geldim hem de iki yıllık süre içindeki hizmetlerimizi sizlerle paylaşmak istedim. Pandemi sürecinde yaşadığınız zorluklardan haberdarız. Bu süreçte dezenfekte desteği başta olmak üzere her türlü olumsuzluğa karşı yanınızda olmaya devam edeceğiz. Pandemiye rağmen altyapı çalışmalarımıza da devam ediyoruz. İlçemizde daha konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak için 20 mahallemizde yüzlerce sokak ve caddeyi asfaltladık ve bu yöndeki çalışmalarımızın yanında çözüm odaklı projeler üretmeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. Başkan Yüksel'in ziyaretlerine ilgi gösteren taksici esnafı, ziyaretlerinden dolayı Başkan Yüksel'e teşekkür etti.


Kartal Belediye Başkanı Yüksel, taksici esnafıyla bir araya geldi
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, taksici esnafıyla bir araya geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz Bekir Pakdemirli
Magazin Guy Ritchie Hande Erçel Burak Sevinç Birkan Sokullu
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal Belediye Başkanı Yüksel, taksici esnafıyla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 12:24:34. #1.15#
title