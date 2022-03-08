Kartal Belediye Başkanı Yüksel: "Özgürlük mücadelesinde daima kadınların yanındayız"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Özellikle son dönemde artan ekonomik ve sosyal eşitsizliklerden en çok etkilenen gruplar arasında kadınların yer aldığını belirten Yüksel, "Eşitlik ve özgürlük mücadelesinde bir araya gelecek, eşit ve özgür günleri hep beraber inşa edeceğiz" dedi.

Başkan Gökhan Yüksel, "Bu yıl yaşadığımız krizler, hayat pahalılığı, enerji fiyatlarındaki artış, kara kış ve pandemi toplumdaki eşitsizliklerin ateşini daha da harladı. Kadınların da bu artan eşitsizliklerden en çok etkilenen gruplardan biri olduğunu biliyorum. Gelir kaybı ve artan enflasyon, kadınları ciddi bir şekilde etkiliyor. Ayrıca pandemi döneminde, evlere kapandığımız süreçte kadınların sırtındaki iş yükü de hızla arttı. Aylarca okula gidemeyen çocuklarının sorumluluğuyla birçok anne, işini bırakmak zorunda kaldı. Dahası maalesef, Covid-19 salgını sürecinde ev içi şiddette bir artış meydana geldi. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetleri ile topyekün savaşımızı sürdüreceğimize söz veriyorum. Fakat bu mücadelenin sadece yerelde değil, ülke çapında istihdam, eğitim ve eşitlik hareketinin yanı sıra caydırıcı cezalarla mümkün olacağını da biliyoruz. Gerekli adımların, hep birlikte atılması elzem" ifadelerine yer verdi.

"Kartal Belediyesi olarak eşitlik ve özgürlük mücadelesinde daima kadınların yanındayız"

"Kartal Belediyesi olarak eşitlik ve özgürlük mücadelesinde daima kadınların yanındayız, elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ve ne olursa olsun göstermeye de devam edeceğiz" diyen Yüksel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Kartal'da Belediyemiz bünyesinde 'Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nü kurduk. Bu kapsamda açtığımız 'Kadın Dayanışma Merkezlerimizde', kadınlara ve çocuklara psikologlar, pedagoglar ve hukukçular destek veriyor. Aynı zamanda Kartal'da KADER ile iş birliği içinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli gerçekleştirdik. Komşu İletişim Merkezimiz ve Kadın Sığınma Evimiz, tüm Kartallı kadınlara destek olmaya devem ediyor. Bir telefon ile ulaşılabilir olmamız, en etkili ve nokta atışı çözümler üretmemizi sağlıyor. Bunların yanında 15 kreşimizle çocuklarımıza eğitim vermeye ve güvenli alanlar yaratmaya devam ediyoruz. Özellikle kreşlerin ve kadın sığınma evlerinin, aile içi şiddetle mücadele eden kadınlar için çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Eşitlik ve özgürlük mücadelesinde bir araya gelecek, eşit ve özgür günleri hep beraber inşa edeceğiz. Tüm bu duygu ve düşüncelerimle tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en samimi duygularımla kutlarım." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel