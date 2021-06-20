Kartal Belediye Başkanı Yüksel, CHP'nin çalıştayına katıldı
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Kartal Belediye Başkanı Yüksel, CHP'nin çalıştayına katıldı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel, CHP'nin çalıştayına katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gaziantep'te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Gaziantep'te düzenlediği Belediye Başkanları Çalıştayı'na katıldı.

Türkiye genelinde 11'i büyükşehir belediye başkanı olmak üzere il, ilçe ve beldelerden toplamda 250'ye yakın CHP'li belediye başkanının yer aldığı çalıştaya yönelik Yüksel, sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet vermeye devam edeceklerini ve çalışmaların durmaksızın yürütüleceğini ifade etti.

"SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIMIZI HER ZAMAN DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ"

Çalıştay ile ilgili bilgi veren Başkan Gökhan Yüksel, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde, belediye başkanlarımızla Gaziantep'te bir araya geldik. 2 yılda gerçekleştirdiğimiz hizmetleri masaya yatırdığımız çalıştayda önümüzdeki 3 yıl boyunca hayata geçireceğimiz ve gerçekleştireceğimiz inovatif ve ortak çalışma ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Sosyal belediyecilik anlayışımızı her zaman daha ileriye taşıyacak ve ülkemize hak ettiği en iyi hizmeti verebilmek adına durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

 


Kartal Belediye Başkanı Yüksel, CHP'nin çalıştayına katıldı
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, CHP'nin çalıştayına katıldı
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, CHP'nin çalıştayına katıldı
Kartal Belediye Başkanı Yüksel, CHP'nin çalıştayına katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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