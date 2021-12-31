Kartal Belediye Başkanı Yüksel belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı - Haberler
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Kartal Belediye Başkanı Yüksel belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı.

-Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı. Birimleri tek tek ziyaret eden Başkan Yüksel, çalışanlara sağlıkla mutlulukla dolu bir yıl diledi.

Başkan Yüksel, ziyarette pandemi nedeniyle zorlu bir yılı daha geride bıraktıklarını belirterek, 2022 yılında Kartal Belediye ailesi olarak birlik ve beraberlik içinde Kartal'a hizmet edeceklerini ifade etti.

"ŞARTLAR NE OLURSA OLSUN, KOMŞULARIMIZ İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Belediye Başkan Yüksel, "Bir yılı daha bitirip yeni bir yıla başlarken hem 2021 yılının değerlendirmesini yapmak, hem de 2022 yılı hedeflerimizden bahsetmek istiyorum. Zor bir yılı ardımızda bırakıyoruz. Tüm bu sorunlara rağmen çözüm, hep beraber mücadele etmekten geçiyor. 2022'ye bu ruhla, bu umut ve dayanışmayla giriyoruz. Kartal Belediyesi olarak bizim önceliğimiz; bu dayanışma ruhunu topyekün bir mücadeleye dönüştürmek. Şartlar ne olursa olsun, komşularımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu günleri hep beraber aşacağız. 2022 hepimiz için güzel günler getirsin. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerini kullandı.


Kartal Belediye Başkanı Yüksel belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı

Kartal Belediye Başkanı Yüksel belediye çalışanlarının yeni yılını kutladı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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