Kartal Belediye Başkanı Öz, Genç Çiftin Mutluluğuna Ortak Oldu

Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, Oto Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Demirhan'ın oğlu, Halit Demirhan ve Şueda Altunoğlu çiftinin nikahını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Düğün törenine, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün yanı sıra; CHP Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel ve çok sayıda davetli katıldı. Çiçeği burnunda çiftin nikahını kıyan Başkan Altınok Öz, ömür boyu mutluluklar dileyerek evlilik cüzdanını kendilerine teslim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA