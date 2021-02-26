Kartal Belediye Başkanı kimdir? Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hangi partili?

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Kartal Belediye Başkanı hakkında Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hangi partili ve Kartal Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.

Kartal Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu. Peki, Kartal Belediye Başkanı kimdir? Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hangi partili?

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI GÖKHAN YÜKSEL KİMDİR?

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 18 Haziran 1987'de Kartal'da doğdu. Eğitim hayatına Kartal Ergenekon İlkokulu ve Ortaokulu'nda başlayan Başkan Gökhan Yüksel, liseyi Marmara Eğitim Okulları'nın Özel Fen Lisesi bölümünde okudu. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olmasının ardından Yüksek Lisans eğitimini, Marmara Üniversitesi'nde Sermaye Piyasası ve Borsa konusunda tamamladı. Gökhan Yüksel halen Aston Üniversitesi'nde İşletme Doktorası ve Yerel Yönetimlerde Ekonomi ve Bütçe konularında tez çalışması yapıyor.

2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Kartal Belediye Meclis Üyesi seçilen Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi'nde Sosyal Yardım Komisyonu Başkanlığı, Encümen Üyeliği, Encümen Başkanlığı, İBB Meclis Üyeliği görevleri ile 2016 ve 2018 yılları arasında Kartal Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenip genç yaşta birçok üst düzey vazifeyi başarıyla yerine getirerek, deneyim kazandı.

Bu tecrübelerin ışığında 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Kartal halkının takdiriyle yeni dönem Kartal Belediye Başkanı seçilen Gökhan Yüksel, aynı zamanda İstanbul'un da en genç belediye başkanı olarak Kartal'a hizmet veriyor.