Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ikiz kardeşlerin "23 Nisan" hayalini gerçekleştirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Yerel ›› Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ikiz kardeşlerin "23 Nisan" hayalini gerçekleştirdi - Haber
Gökhan Yüksel, Ülgür Gökhan, 23 Nisan, Kartal, Yerel, Haber

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ikiz kardeşlerin "23 Nisan" hayalini gerçekleştirdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ikiz kardeşlerin "23 Nisan" hayalini gerçekleştirdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı kutlamaları, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle sokaklarda meydanlarda değil, evlerde yapıldı.

23.04.2020 17:57 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:01
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ikiz kardeşlerin '23 Nisan' hayalini gerçekleştirdi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ikiz kardeşlerin "23 Nisan" hayalini gerçekleştirdi

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı kutlamaları, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle sokaklarda meydanlarda değil, evlerde yapıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Kartallı ikiz kardeşlerin '23 Nisan' hayalini gerçekleştirerek evlerine misafir oldu ve miniklerle beraber gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar uçurdu.

23 Nisan coşkusu, gökyüzüne taşındı

Kartal Esentepe Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki ikiz kardeşler Nida ve Eylül İlgöz, Başkan Gökhan Yüksel'e sosyal medya üzerinden gönderdikleri videolu mesajda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kendisi ile birlikte evlerinin balkonundan kutlamak, gökyüzüne balon bırakmak istediklerini iletmiş ve Başkan Gökhan Yüksel'i evlerine davet etmişti.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yeni tip korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve bayram coşkusunu sokaklarda kutlayamayacak olan miniklerin bayram ricasını kırmayarak İlgöz ailesi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Hep bir ağızdan bayram marşları söyleyen çocuklara Başkan Yüksel de eşlik ederek 23 Nisan coşkusuna ortak oldu. Ardından Başkan Gökhan Yüksel, Nida ve Eylül kardeşlerle birlikte, gökyüzüne rengarenk balonlar bıraktı.

Başkan Gökhan Yüksel yaptığı konuşmada" Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Meclisimizin açılışının 100. yılı coşkuyla kutluyoruz. Bir yandan da çocuk bayramını coşkuyla kutluyoruz. Minik kardeşlerim mesaj yollamıştı 'başkanım sokağımıza gelir misiniz beraber balon uçurabilir miyiz?' diye. Ben de onların isteklerini kırmadım bugün hep beraber balonları uçurduk. Küçük prenseslerin, prenslerin isteğini yerine getirdik. İnşallah önümüzdeki yıl bu salgın mücadelesini zaten aşmış olacağız. Çocuklara güzel eğlenceler hazırlayacağız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha anıyorum. Yüce meclisimizin 100. yıl dönümünü ve Kartal'da küçük komşularımın da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hatta tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ikiz kardeşlerin '23 Nisan' hayalini gerçekleştirdi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Haber
23 Nisan'ı işaret eden Ercüment Ovalı, virüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı
Bakan Koca, fenomen olan 'Bana yaklaşma' sözleriyle 23 Nisan'ı kutladı Haber
Bakan Koca, fenomen olan "Bana yaklaşma" sözleriyle 23 Nisan'ı kutladı
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti Haber
Bu delikten içeri giren ayı, vatandaşın ocağına incir ağacı dikti
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti Haber
Ali Babacan, gelen tepkiler sonrası 23 Nisan mesajını revize etti
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haber
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
Koronavirüste ölüm oranının en yüksek olduğu Zonguldak'tan güzel haber: Salgının hızı düşüşe geçti
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
Özel hastanelerin koronavirüs testi oyunu: Test bedava, kıyafet 120 TL
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı
Ercüment Ovalı, 'Sosyal medyada şov yapıyor' eleştirilerine yanıt verdi
Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
AB'de kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 77,8'e düştü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme isteyebilirsiniz
Hukukçular koronavirüsten etkilenen kiracıları uyardı: Kira indirimi, erteleme ve taksitlendirme...
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
İrlanda takımı, koruyucu ekipman yardımı için Osmanlıyı hatırlatarak Türkiye'ye teşekkür etti
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Son dakika: TBMM'de düzenlenen 23 Nisan Özel Oturumu Mustafa Şentop'un başkanlığında toplandı
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Koronavirüs döneminde fındık ihracatında 578 milyon dolarlık artış oldu
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
Galatasaray'a denenmek için gelen Kamerunlu Uriel Sob, Antalya'da mahsur kaldı
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Muhammet Emin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Emrah Halil Sezai Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Ali Koç Lionel Messi Loris Karius Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Çocuk Nisan 23 Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ikiz kardeşlerin "23 Nisan" hayalini gerçekleştirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 18:19:30. #1.14#
title