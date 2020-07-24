Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gazetecileri unutmadı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
CANLI YAYIN: Tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gazetecileri unutmadı

Türkiye'nin gazetecilik tarihinde önemli bir yeri olan 24 Temmuz tarihi Gazetecilik ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gazetecileri unutmadı
24.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:15

Türkiye'nin gazetecilik tarihinde önemli bir yeri olan 24 Temmuz tarihi Gazetecilik ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor. Türk basınında sansürün kaldırılmasını ifade eden Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutlayan Gökhan Yüksel, yazılı bir açıklama yaparak tüm gazetecilerin bayramını kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Söz konusu açıklamada, gazetecilerin tüm olumsuzluklara rağmen toplumun haber alma hakkı için bedel ödediğine dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel, tüm basın emekçilerinin 24 Temmuz Gazetecilik ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in açıklaması şöyle;

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı, basın emekçilerinin vermiş oldukları var olma mücadelesinin öneminin tüm toplum tarafından öğrenilmesi gereken en önemli günlerden biridir. 24 Temmuz 1908 yılında gazetecilerin gerçekleştirdiği onurlu direniş sonucu kaldırılan sansür, bugün ülkemiz basın emekçilerinin göğüslerinde gururla taşıdıkları onurlu bir mücadelenin madalyasıdır.

Karşı karşıya kaldığı olumsuz koşullara rağmen toplumun haber alma hakkını yerine getirmeye çalışan ve bu uğurda sayısız bedel ödeyen gazetecilik mesleği, hür vicdanın ve toplumun sesi olarak var olmaya devam edecektir. Toprak tabletler üzerine yazılarak başlayan gazetecilik mesleği, bugün çağın en ileri teknolojisi kullanılarak sınır ve zaman tanımadan okuyucu ile buluşmaya devam ediyor.

Bu çabaların sadece ekonomik kaygılarla yapılan bir meslek olarak düşünülmesi, gazetecilik mesleğinin vermiş olduğu kutsal mücadeleye gölge düşüreceği gibi; bu sektörde emek veren, bedel ödemiş ve hala bedel ödemeye devam eden gazetecilerin varlığına kabul edilmez bir saygısızlıktır.

Basın önündeki tüm anti demokratik uygulamalar sansürlerin kaldırılmasıyla özgürleşen basının daha özgürlükçü ve demokrat toplumların oluşumunda öncülük ettiği yadsınamaz bir gerçekliktir.

Haber alma hakkının vazgeçilmez temsilcisi olan basın emekçilerinin vermiş olduğu mücadeleye olan saygımız ve desteğimizin daima devam edeceğini hatırlatarak; tüm basın camiasının bayramını en içten duygularımla kutluyor ve saygılarımı sunuyorum.

24 Temmuz vesilesi ile de yaptığımız çalışmaların komşularımıza ulaştırılmasını sağlayan, belediyemizin emekçi çalışanları ile birlikte canı pahasına kamuoyunun haber alma hakkı için gece gündüz çalışan Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü'müzün de Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı 3. Sayfa
Öfkeli baba, 18 yaşından küçük kızının birlikte yaşadığı gencin evini bastı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi Güncel
Son Dakika: Sosyal medyaya ilişkin kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık 3. Sayfa
Alman kadının katil zanlısı ünlü hip-hop'çı olay gününü anlattı: Suyun altında ilişkiye girmeye çalıştık
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı 3. Sayfa
Komşusunun köpeğini tecavüz ederek öldüren zanlı tutuklandı
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı Güncel
Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaza saatler kala içeride çekilen son fotoğraf paylaşıldı
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken paylaşım Politika
Muharrem İnce'den, YAŞ'ta emekli edilen ve apolet tartışması yaşadığı Metin Temel'le ilgili dikkat çeken...
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 24 Temmuz 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Görenler hem şaşırıyor hem üzülüyor! 10 yıldır tarlaya ölen kardeşinin adını yazıyor
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Ünlü rapçi Khontkar'ın yaptığı fotoşop Uğur Dündar'ı çok kızdırdı
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Polis bariyerleri önünde uzun kuyruklar oluştu! Vatandaşlar Ayasofya Camii'ne akın ediyor
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Ayasofya'nın ibadete açılması için 26 yıl mücadele eden İsmail Kandemir, Erdoğan'la yan yana saf tutacak
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna 'Gülpin' ismini koymaktı
Genç kızın yakın arkadaşı anlattı: Pınar'ın en büyük hayali kız çocuğuna "Gülpin" ismini koymaktı
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere yönelik 358,2 milyon liralık destek ödemesi bugün yapılacak
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
Kamu bankaları ikinci el konutlar için kredi faiz oranını artırdı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
İmam, cami avlusunda kendini asan genci ölümden kurtardı
Trump'ın 'veto' tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Trump'ın "veto" tehdidinde bulunduğu 2021 savunma bütçesi Senato'dan geçti! Dikkat çeken F-35 ve Türkiye detayı
Pınar'ın annesinden 'Katil tek değildi' iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Pınar'ın annesinden "Katil tek değildi" iddiası! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Mensah'ı isteyen Galatasaray'a Kayserispor'dan yanıt: Atletico'ya borcumuzu ödeyene vermeye hazırız
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Merve Boluğur, gizemli sevgilisi ile ilgili soruyu ti'ye aldı: Tanınmayanından buldum
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Köpeği kurtarmak için kanala atlayan gencin cansız bedeni bulundu
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Ali Sunal gece yarısı otel sahibiyle kavga etti, Berkay duruma müdahale edip özür diledi
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Kayınbiraderi tarafından tecavüze uğrayan kadını kocası öldürdü
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Cristiano Ronaldo ile adı aşk dedikodusuna karışan Daniella Chavez, kulüp satın aldı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın babası vefat etti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yaraladığı köpeği serbest kalınca öldürdü, verdiği pişkin cevap sosyal medyada tepki çekti
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Yakın zamanda nikah masasına oturmaya hazırlanan ünlü çiftin romantik tatili
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Son Dakika: İşten çıkarılma yasağı ve kısa çalışma ödeneği sürelerinin uzatılmasını da içeren İstihdam Paketi TBMM'de kabul edildi
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Didem Arslan Yılmaz Habertürk'ten ayrıldı! Müge Anlı'ya rakip oluyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Son Dakika: İstanbul'da tarihi gün! Ayasofya Camii, 86 yıl sonra bugün yeniden ibadete açılıyor
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri 'Dünya Şampiyonu' ilan edildi
Kardeşini köpekten kurtaran minik Walker, fahri "Dünya Şampiyonu" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Tuma Çelik Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Serdar Ortaç Selçuk Yöntem Huysuz Virjin Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Gönül Aziz Yıldırım
Daha Fazla Muğla Fransa Ayasofya Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel gazetecileri unutmadı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.7.2020 10:16:59. #1.14#
title